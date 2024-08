Résultats financiers d'Apple à venir : la banque Morgan Stanley parle d'un "événement décisif"

Si les consommateurs américains vont s’intéresser principalement à la date du 2 février pour le lancement de l'Apple Vision Pro, les investisseurs attendent eux impatiemment les résultats financiers d'Apple qui auront lieu la veille de la disponibilité de l'ordinateur spatial. Comme à chaque fois, les investisseurs espèrent qu'Apple annoncera un chiffre d'affaires en hausse ainsi que des bénéfices nets en hausse. Les résultats financiers à venir concernent le quatrième trimestre de l'année dernière, un trimestre particulièrement important, car c'est celui où on retrouve le Black Friday, le Cyber Monday et Noël !

La banque d'investissement Morgan Stanley est optimiste

Dans le contexte économique actuel, la prochaine conférence téléphonique sur les résultats financiers d'Apple revêt une importance capitale, qualifiée d'"événement décisif" par la prestigieuse banque d'investissement Morgan Stanley. Cette conférence, prévue pour divulguer les performances du T4 2023 d'Apple, est attendue avec impatience par les investisseurs et les analystes du marché.

Morgan Stanley suggère que cet événement devrait apaiser les inquiétudes à court terme du marché, tout en redirigeant l'attention des investisseurs vers les potentiels de croissance à long terme de l'entreprise. Morgan Stanley maintient son objectif de prix pour les actions d'Apple à 220 dollars, témoignant ainsi de sa confiance dans la croissance à plus long terme de la société.

À quel chiffre d'affaires s'attend Morgan Stanley ?

Pour le dernier trimestre 2023, Morgan Stanley prévoit environ 119 milliards de dollars de revenus pour Apple, dépassant légèrement le consensus du marché. Cette prévision optimiste est tempérée par des estimations un peu plus conservatrices pour le trimestre de mars 2024, avec des revenus estimés à 93,4 milliards de dollars, un peu en dessous des attentes du marché.

La demande de produits reste inégale, tandis que les services sont plus performants. Selon nous, cela se traduira par un bon rythme pour le dernier trimestre de 2023, mais le trimestre de mars 2024 sera à la baisse.

La prochaine conférence téléphonique sur les résultats financiers d'Apple s'annonce comme un moment crucial, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le marché dans son ensemble. Les investisseurs et analystes seront attentifs aux révélations et aux perspectives présentées lors de cet événement.



Source