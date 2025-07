Morgan Stanley ne voit pas le rachat d’un moteur IA par Apple

Les rumeurs abondent concernant une possible acquisition par Apple d’une entreprise de recherche IA, comme Perplexity ou Mistral, pour renforcer sa position dans la course à l’intelligence artificielle. Cependant, dans une note publiée auprès de ses investisseurs, l’analyste de Morgan Stanley, Erik Woodring, qualifie cette idée d’« erronée », soulignant qu’Apple n’a pas l’intention de concurrencer sur le marché de la recherche.

Malgré les défis d’Apple dans le domaine de l’IA, Woodring note que le trimestre de septembre n’apportera pas de mises à jour significatives liées à Apple Intelligence, mais les fonctionnalités axées sur l’IA restent une opportunité à long terme. Selon lui, Apple va se débrouiller seule.

Perspectives optimistes pour le troisième trimestre fiscal 2025

Apple devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre fiscal le 31 juillet, et Morgan Stanley anticipe une solide performance dans les secteurs du matériel et des services. La firme a relevé ses prévisions de revenus à 90,7 milliards de dollars, soit une hausse de 5,8 % par rapport à l’année précédente, portée par de fortes livraisons d’iPhone, des prix de vente moyens plus élevés et une croissance soutenue des ventes d’iPad et de Mac. Les services devraient croître de 11,6 % par rapport à l’année précédente, malgré les préoccupations liées à une récente injonction concernant l’App Store et l’absence de prévisions fournies par Apple lors de son dernier appel aux résultats. Morgan Stanley ne constate aucun signe de ralentissement.

Woodring maintient une note de surperformance sur l’action Apple, avec un objectif de prix de 235 $, dépassant les objectifs récents fixés par HSBC (220 $) et JPMorgan (230 $), signalant ainsi sa confiance dans la capacité d’Apple à surprendre le marché dans son ensemble.

Comparaison avec les grands acteurs de l’IA dans la technologie

Les différences entre Apple et les autres géants de la technologie se résument à leur stratégie en matière d’intelligence artificielle.

OpenAI : Se concentre principalement sur de grands modèles génératifs à usage général (comme GPT), qui sont principalement basés sur le cloud. Leur force réside dans la puissance brute et la polyvalence des modèles, nécessitant souvent l’envoi de données vers leurs serveurs.

: Se concentre principalement sur de grands modèles génératifs à usage général (comme GPT), qui sont principalement basés sur le cloud. Leur force réside dans la puissance brute et la polyvalence des modèles, nécessitant souvent l’envoi de données vers leurs serveurs. Google : Dispose d’un portefeuille d’IA diversifié, avec de solides capacités dans la recherche, l’IA en nuage et les produits grand public. Les modèles de Google exploitent souvent d’immenses ensembles de données pour l’entraînement et l’inférence, avec un mélange de traitement sur appareil et dans le cloud selon le service.

: Dispose d’un portefeuille d’IA diversifié, avec de solides capacités dans la recherche, l’IA en nuage et les produits grand public. Les modèles de Google exploitent souvent d’immenses ensembles de données pour l’entraînement et l’inférence, avec un mélange de traitement sur appareil et dans le cloud selon le service. Meta : Connu pour ses modèles d’IA open-source (comme Llama) et son intégration de l’IA dans les plateformes de médias sociaux. L’approche de Meta en matière d’IA est souvent axée sur les données, visant à améliorer l’engagement des utilisateurs et la création de contenu au sein de son vaste

Du côté d'Apple, il s'agit d'une IA utile et principalement locale pour une confidentialité maximale. L'heure de vérité aura probablement lieu au printemps prochain, avec la sortie du nouveau Siri conversationnel dans iOS 26.4.