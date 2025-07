Apple réfléchirait à acheter Mistral AI

Après avoir sérieusement songé à Perplexity, Apple lorgne désormais sur Mistral AI, la pépite française de l'IA. Selon Bloomberg, cette acquisition pourrait représenter la plus importante transaction de l'histoire de la firme de Cupertino depuis le rachat de Beats en 2014.

Apple face à l'urgence de l'IA

La situation d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle devient préoccupante. Alors que la concurrence propose des solutions toujours plus sophistiquées, la firme californienne accumule les retards. Le nouveau Siri dopé à l'IA ne verra pas le jour avant 2026, soit plus d'un an après les prévisions initiales.

Le défi technique s'accompagne d'une hémorragie de talents. Ruoming Pang, ingénieur distingué responsable des modèles fondamentaux, a récemment rejoint Meta pour un package de plusieurs dizaines de millions de dollars annuels. Tom Gunter, autre figure clé du département IA, a également quitté le navire après huit années de service. Ces départs fragilisent davantage une équipe déjà sous pression en disent long sur la situation d'Apple.



Mistral AI, une acquisition stratégique à 6 milliards

Valorisée à 5,8 milliards d'euros, Mistral AI représente une opportunité unique pour Apple. La startup française, fondée en 2023, a déjà levé 1,1 milliard d'euros en sept tours de financement. Son modèle open source et ses performances techniques, notamment en reconnaissance optique de caractères (OCR), séduisent un marché européen en quête d'alternatives aux géants américains.

Son chatbot "Le Chat" rivalise déjà avec ChatGPT par sa réactivité et sa compréhension contextuelle. Cette expertise pourrait donner un second souffle à Siri et enrichir l'écosystème Apple d'une véritable intelligence artificielle conversationnelle.

L'acquisition s'inscrit dans une stratégie de rattrapage accéléré. Apple avait déjà exploré le rachat de Perplexity AI, sans succès. Mistral présente l'avantage supplémentaire d'être européenne, un atout géopolitique non négligeable face aux régulations croissantes sur l'IA.

Reste à convaincre une équipe dirigeante attachée à l'indépendance et aux valeurs open source, bien éloignées de la philosophie fermée d'Apple. Les autorités françaises et européennes auront aussi leur mot à dire dans la mesure où Mistral est aujourd'hui une entreprise majeure de l'IA générative en Europe.



