Résultats financiers Apple T3 2025 : l'action monte de 3% mais reste sous pression

L'action Apple a connu une séance positive jeudi soir en bourse étendue, grimpant de 3% après la publication des résultats trimestriels record de la firme de Cupertino. Cette progression, bien qu'encourageante, reste mesurée et reflète la prudence persistante des investisseurs face aux défis stratégiques de l'entreprise.

Une réaction boursière en demi-teinte

Malgré des résultats financiers qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street avec 94,04 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la progression de 3% en séance étendue suggère que les investisseurs avaient déjà anticipé cette performance solide. Cette réaction modérée contraste avec l'ampleur du dépassement des estimations, particulièrement sur l'iPhone qui a généré 44,58 milliards contre les 40,22 milliards attendus.

Le titre Apple, coté à 210,49 dollars après cette hausse, reste néanmoins dans une dynamique baissière depuis le début de l'année avec un recul de 14%. Cette sous-performance persistante illustre les interrogations du marché concernant la capacité d'Apple à naviguer dans un environnement technologique en mutation rapide, notamment avec l'intelligence artificielle.

Les investisseurs gardent leurs distances

La stagnation relative du cours depuis avril témoigne d'un manque de catalyseurs convaincants pour relancer l'intérêt des investisseurs. L'annonce de Liquid Glass à la WWDC de juin n'a pas suffi à inverser la tendance dans la mesure où les investisseurs sont encore déçus du déploiement lent et incomplet d'Apple Intelligence.

Cette prudence boursière s'explique également par l'attentisme des investisseurs qui scrutent désormais les déclarations des dirigeants lors des conférences téléphoniques post-résultats. Ces échanges deviennent cruciaux pour décrypter les orientations futures d'Apple, particulièrement sur ses ambitions dans l'intelligence artificielle où la concurrence s'intensifie.

Le marché semble ainsi adopter une approche "wait and see", reconnaissant les fondamentaux solides d'Apple tout en réclamant plus de visibilité sur sa feuille de route technologique à long terme. En outre, les tarifs douaniers de Donald Trump ainsi que les tensions commerciales et politiques avec la Chine et l'UE sont incontestablement des points de blocages qui ne permettent pas de rassurer le marché.