Le Royaume-Uni abandonnerait son projet de backdoor sur iCloud

Le gouvernement britannique reconsidère apparemment sa volonté d'obliger Apple à créer une porte dérobée pour accéder aux données cryptées des utilisateurs sur iCloud, selon le Financial Times. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs et Apple qui avait déjà annoncé qu’elle préférait supprimer des fonctionnalités que d’ouvrir les données au autorités.

Apple semble avoir gagné la bataille

En février, il a été révélé que le Royaume-Uni avait discrètement demandé à Apple d’avoir un accès aux données d'iCloud, invoquant le besoin des forces de l'ordre et des services de sécurité pour lutter contre des crimes graves tels que le terrorisme et l'exploitation des enfants. Cette demande, unique parmi les nations démocratiques, a incité Apple à désactiver la protection avancée des données au Royaume-Uni et à engager une action en justice pour contester cette exigence.

Des hauts responsables britanniques, cités par le Financial Times, indiquent désormais que le gouvernement pourrait abandonner ce projet sous la pression du gouvernement américain. L'un d'eux a déclaré : « La vice-présidente est profondément frustrée, et cette question doit être résolue. Le ministère de l'Intérieur devra probablement céder. » Un autre a souligné que le cryptage est une préoccupation majeure dans les collaborations technologiques entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ajoutant : « C'est un point de blocage majeur aux États-Unis — ils ne veulent pas que nous interférions avec leurs entreprises technologiques. »



La proposition de porte dérobée pourrait compromettre des accords technologiques cruciaux entre les États-Unis et le Royaume-Uni, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et du partage de données, et a déjà créé des tensions. De hauts responsables américains, y compris le président, la vice-présidente et le directeur du renseignement national, ont exprimé une forte opposition.



Le rapport indique que le ministère de l'Intérieur britannique a mal géré la situation et se trouve désormais dans une position difficile. Bien que le gouvernement ait récemment consulté des avocats sur les prochaines étapes, il semble de plus en plus probable qu'il abandonne cette exigence. Nous serions curieux de connaître la position de Google sur ce dossier, à moins que la porte dérobée ne soit déjà ouverte au gouvernement britannique…