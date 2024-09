Le Royaume-Uni considère iCloud comme une infrastructure critique

Le gouvernement britannique vient de faire une annonce surprenante qui devrait réjouir les utilisateurs d'iPhone outre-Manche. Peter Kyle, le secrétaire d'État à la science, l'innovation et la technologie, a déclaré que les centres de données du pays, y compris ceux hébergeant des services comme iCloud, seront désormais considérés comme des infrastructures nationales critiques (CNI).

Une annonce gouvernementale surprise

À première vue, l'annonce faite par Peter Kyle, secrétaire d'État britannique à la science, l'innovation et la technologie, semble assez ennuyeuse. Il est question d'étendre les protections de sécurité aux centres de données considérés comme des infrastructures critiques nationales.

Mais en y regardant de plus près, on découvre que cette désignation s'appliquera non seulement aux centres de données physiques, mais aussi "aux opérateurs cloud qui les utilisent pour fournir des services ordinaires comme iCloud sur votre iPhone, y compris des entreprises comme Microsoft, Amazon et Google."

Les photos des smartphones stockées au Royaume-Uni mieux protégées

Le gouvernement précise que les centres de données font tourner l'économie et obtiendront le statut d'infrastructure critique nationale dès aujourd'hui. Cela paraît logique et même tardif, tant les centres de données sont devenus des cibles de choix pour les cybercriminels.

Mais le plus surprenant, c'est que cette protection est étendue aux données personnelles des smartphones, comme les photos. Cela représente une avancée importante en termes de sécurité pour les utilisateurs d'iPhone au Royaume-Uni, même si cela ne concerne que les centres de données basés sur le territoire.

Le secrétaire d'État à la technologie Peter Kyle a déclaré :

Les centres de données sont les moteurs de la vie moderne, ils alimentent l'économie numérique et gardent nos informations les plus personnelles en sécurité. Faire entrer les centres de données dans le régime des infrastructures critiques nationales permettra une meilleure coordination et coopération avec le gouvernement contre les cybercriminels.

Voilà une initiative intéressante qui pourrait inspirer d'autres pays pour mieux protéger les données des citoyens, y compris celles stockées sur des services grand public comme iCloud. Apple se félicitera sûrement de cette annonce qui va dans le sens d'une meilleure sécurité des données de ses utilisateurs.



