Apple risque gros dans l'affaire iCloud au Royaume-Uni

Apple fait face à une nouvelle bataille juridique d'envergure au Royaume-Uni. L'association de consommateurs Which? vient de déposer une plainte collective contre le géant californien, l'accusant de pratiques anticoncurrentielles concernant son service de stockage cloud iCloud. Cette action en justice, qui pourrait coûter près de 3,8 milliards de dollars à Apple, représente environ 40 millions d'utilisateurs britanniques qui auraient été lésés par ces pratiques depuis 2015.

Un verrouillage contesté de l'écosystème cloud

L'association Which? affirme qu'Apple a délibérément rendu difficile l'utilisation d'alternatives à iCloud pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Le cœur du problème réside dans l'impossibilité pour les services cloud tiers d'intégrer profondément leurs solutions dans iOS pour la sauvegarde complète des données. Une fois les 5 Go gratuits épuisés, les utilisateurs se retrouvent contraints de souscrire à iCloud+ pour continuer à sauvegarder leurs données importantes. Cette pratique aurait permis à Apple de maintenir des prix plus élevés que dans un marché véritablement concurrentiel, avec notamment une augmentation des tarifs de 20 à 29% en 2023 pour les utilisateurs britanniques.

L'action en justice concerne potentiellement 40 millions d'utilisateurs britanniques qui ont utilisé iCloud depuis octobre 2015. Which? estime que chaque utilisateur pourrait recevoir environ 70 livres sterling de dédommagement. La procédure, déposée devant le Competition Appeal Tribunal, s'inscrit dans un mouvement plus large de contestation des pratiques des géants de la tech. Apple n'est d'ailleurs pas uniquement visé au Royaume-Uni, puisqu'une action similaire est en cours aux États-Unis.

La défense d'Apple et les enjeux futurs

Face à ces accusations, Apple maintient une position ferme. L'entreprise affirme que ses utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser iCloud et que près de 50% de sa base clients n'a pas recours à un abonnement iCloud+. Le porte-parole d'Apple, Tom Parker, souligne que la société "travaille dur pour rendre le transfert de données aussi simple que possible" et que ses tarifs sont alignés sur ceux des concurrents.

Apple se défend auprès de TechCrunch :

Apple croit en la liberté de choix pour ses clients. Nos utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser iCloud, et beaucoup s'appuient sur un large éventail d'alternatives tierces pour le stockage de leurs données. De plus, nous travaillons dur pour rendre le transfert de données aussi simple que possible, que ce soit vers iCloud ou vers un autre service. Nous rejetons toute suggestion selon laquelle nos pratiques concernant iCloud seraient anticoncurrentielles et nous nous défendrons vigoureusement contre toute action en justice qui prétendrait le contraire.

Cette affaire s'ajoute à d'autres contentieux antitrust auxquels Apple fait face, notamment concernant l'App Store au Royaume-Uni et une prétendue entente sur les prix avec Amazon. Elle illustre la pression croissante exercée sur les grandes entreprises technologiques pour garantir une concurrence équitable et protéger les droits des consommateurs.

Le résultat de cette action collective pourrait avoir des répercussions importantes sur la manière dont les services cloud sont intégrés aux systèmes d'exploitation mobiles, et potentiellement conduire à une plus grande ouverture de l'écosystème iOS, encore. Par exemple, Apple pourrait être obligée de permettre la synchronisation d'iMessage ou des photos sur d'autres services qu'iCloud.



