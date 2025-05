iPhone 19 : Apple vers un écran total sans encoche au risque de perdre son identité

Apple se dirige vers une révolution esthétique majeure avec ses futurs iPhone, mais cette transformation pourrait paradoxalement poser un défi inattendu : la perte de son identité visuelle iconique. Selon les dernières informations de la chaîne d'approvisionnement révélées par le leaker Digital Chat Station, la firme de Cupertino prépare trois années de changements drastiques qui culmineront avec un iPhone 19 entièrement "tout écran" en 2027.

Une évolution technique déjà maîtrisée par la concurrence

La technologie permettant de dissimuler une caméra sous l'écran n'est plus un fantasme technologique. Samsung l'a déjà implémentée sur ses Galaxy Z Fold depuis plusieurs générations, même si la qualité reste perfectible. Le géant coréen travaille d'ailleurs sur une nouvelle approche avec un capteur optique intégré qui ajuste dynamiquement l'affichage pour minimiser la distorsion visuelle. Xiaomi et ZTE ont également exploré cette voie, prouvant que la faisabilité technique existe bel et bien.

Pour Apple, les obstacles ne sont donc plus uniquement techniques. La société OTI Lumionics, spécialisée dans les matériaux OLED, a confirmé lors de la SID Business Conference que des smartphones dotés de Face ID sous l'écran seront commercialisés dès 2026. Cette déclaration coïncide parfaitement avec les rumeurs concernant l'iPhone 18 Pro, qui devrait intégrer cette technologie tout en conservant un petit poinçon pour la caméra frontale.

Le dilemme de l'identité visuelle d'Apple

Mais voici le paradoxe : en supprimant l'encoche puis la Dynamic Island, Apple risque de perdre ce qui fait l'identité visuelle de l'iPhone depuis 2017. L'encoche de l'iPhone X, bien que critiquée à ses débuts, est devenue une signature esthétique reconnaissable entre mille. La Dynamic Island, introduite avec les iPhone 14 Pro, a transformé cette contrainte technique en atout fonctionnel, offrant une interface contextuelle appréciée des utilisateurs bien que trop légère en fonctionnalités.

La feuille de route révélée suggère une transition progressive : un module photo repensé en 2025, l'intégration du Face ID sous l'écran en 2026, puis un écran totalement bord à bord en 2027 pour célébrer les 20 ans de l'iPhone. Cette dernière étape marquerait l'aboutissement de la vision de Jony Ive d'un "bloc de verre unique", mais au prix d'une banalisation esthétique.

Un pari risqué pour les 20 ans de l'iPhone

En adoptant un design "tout écran" sans aucune découpe visible, l'iPhone 19 ressemblerait davantage aux smartphones Android actuels qu'à l'objet iconique qu'il est devenu. Cette homogénéisation pourrait diluer l'impact visuel de la marque Apple, traditionnellement reconnaissable au premier coup d'œil. La Dynamic Island, malgré ses détracteurs, offre une expérience utilisateur unique que ne pourront reproduire les écrans entièrement lisses.

Apple devra donc relever un défi de taille : maintenir l'excellence technique tout en préservant son identité de marque. Car si la technologie existe déjà, créer un iPhone "parfait" sans compromettre sa reconnaissance visuelle s'annonce comme l'un des défis les plus complexes de l'histoire de la firme californienne.



Via