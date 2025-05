L'iPhone 19 Air aurait un écran plus grand

Apple prévoirait d'introduire l'iPhone 19 Air au second semestre 2027, doté d'un écran plus grand que son prédécesseur, l'iPhone 18 Air (calqué sur l'iPhone 17 Air), selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large d'Apple visant à diversifier sa gamme d'iPhones face à une concurrence croissante du côté des Android, avec des dalles toujours plus étirées. Encore une fois, les fans de l'iPhone mini seront déçus.

Un design plus grand

L'iPhone 19 Air offrira apparemment un écran plus large que celui de l'iPhone 18 Air, bien que les dimensions exactes n'aient pas été précisées. La série iPhone Air, censée débuter avec l'iPhone 17 Air en septembre prochain, devrait présenter un profil élancé, potentiellement aussi fin que 0,22 pouce, avec un écran standardisé de 6,6 pouces.



L'analyste asiatique indique qu'Apple répondra ainsi à une « concurrence intense, particulièrement en Chine », en élargissant son offre d'iPhones. Pour aller plus loin, il a déclaré qu'Apple s'apprêtait à adopter un calendrier de sorties échelonné à partir de 2026, soit pour la gamme iPhone 18.

Calendrier de sortie

2026 : iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air et un iPhone pliable.

Premier semestre 2027 : iPhone 18 de base et iPhone 18e.

Second semestre 2027 : iPhone 19 Air, iPhone 19 Pro et iPhone 19 Pro Max.

Le rapport de Kuo détaille la feuille de route d'Apple pour les iPhones de 2025 à 2027, mettant en évidence l'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la diversification du marché. L'iPhone Air, dont le nom n'a pas encore été officialisé, devrait redéfinir les normes de design d'Apple avec son format ultra-fin. Reste que son autonomie risque d'être son principal défaut...

Nouveautés de l'iPhone 17 Air

Pour mémoire, voici les nouveautés majeures de l'iPhone 17 Air :