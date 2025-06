iOS 26 simplifie l'app Caméra de l'iPhone

Apple repense entièrement l'interface de son app Caméra avec iOS 26, optant pour une approche plus épurée qui place les fonctions essentielles au centre de l'expérience utilisateur. Cette refonte témoigne de la volonté de Cupertino de simplifier l'usage quotidien de l'iPhone sans sacrifier les capacités avancées.

Une interface recentrée sur l'essentiel

Fini le foisonnement de modes directement accessibles depuis l'écran principal. Avec iOS 26, Apple privilégie une approche minimaliste en mettant Photo et Vidéo au cœur de l'interface. Ces deux modes, statistiquement les plus utilisés par les possesseurs d'iPhone, occupent désormais une position centrale en bas de l'écran.

Les autres options comme Portrait, Cinématique ou Ralenti n'ont pas disparu pour autant. Elles restent accessibles d'un simple glissement latéral, permettant de conserver toute la richesse fonctionnelle tout en désencombrant l'affichage principal. Cette approche rappelle la philosophie d'Apple qui consiste à rendre la technologie complexe plus accessible.

Des réglages mieux organisés

L'accès aux paramétrages a également été repensé. Un balayage vers le haut révèle les options contextuelles comme l'exposition, le minuteur ou l'ouverture. Apple a stratégiquement repositionné les contrôles de résolution et de fréquence d'images en haut de l'écran, aux côtés des basculeurs pour le flash et le mode nuit.

L'interaction par appui long enrichit l'expérience en dévoilant des menus de configuration étendus, offrant un compromis intelligent entre simplicité d'usage et richesse des options. Cette hiérarchisation intelligente des fonctionnalités devrait particulièrement séduire les utilisateurs occasionnels tout en préservant l'accès rapide aux réglages avancés pour les plus exigeants. En tout cas, on trouve ça très réussi pour le moment et ça décharge énormément l'app Caméra.