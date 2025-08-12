iPhone 17 Air : élégant, fin mais puce A19 Pro bridée selon Fixed Focus Digital

Prévu pour être dévoilé avec la gamme iPhone 17 le mois prochain, peut-être dès le mardi 9 septembre, l'iPhone 17 Air ultra-fin est probablement celui qui fait le plus parler de lui. Grâce aux révélations du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo — une source suivie par plus de deux millions de personnes et qui a vu juste en annonçant le nom iPhone 16e pour le successeur de l’iPhone SE — voici ce que l’iPhone 17 Air nous réserve.

Puce A19 Pro : la puissance nuancée

L’iPhone 17 Air devrait embarquer une puce A19 Pro, mais avec une subtilité : un GPU à 5 cœurs, contre 6 cœurs pour les modèles iPhone 17 Pro. Pourquoi cette différence ? Selon Fixed Focus Digital, Apple utiliserait des puces « binées », c’est-à-dire des puces avec de légers défauts de fabrication, mais trop précieuses pour être jetées. Ce n’est pas une nouveauté pour Apple : souvenez-vous du MacBook Air M1 en 2020 ! Cette puce bridée pourrait aussi aider à gérer la chaleur dans le design ultra-fin de l’Air. Bonne nouvelle : pour la plupart des utilisateurs, cette différence de GPU passera inaperçue lors des tâches quotidiennes comme scroller, streamer ou prendre des photos. Même pour jouer à 99% des titres de l'App Store. Cette info contredit les prédictions antérieures de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui pensait il y a plus d’un an que l’iPhone 17 Air aurait une puce A19 standard. Quant au modèle de base iPhone 17, il devrait aussi être équipé d’une puce A19, corrigeant les premières rumeurs de l’analyste Jeff Pu, qui évoquait une puce A18 avant de se rallier à l’A19.

Design ultra-fin mais avec quelques compromis

Le look ultra-fin de l’iPhone 17 Air va sans doute attirer tous les regards, mais cette silhouette élancée, probablement plus fine que le Galaxy S25 Edge, implique quelques concessions. D’abord, la gestion thermique pourrait être plus compliquée dans ce châssis mince, ce qui signifie que les performances pourraient être limitées plus rapidement lors de tâches intensives comme les jeux ou le montage vidéo. Avec le GPU à 5 cœurs, les utilisateurs exigeants pourraient remarquer une légère baisse par rapport aux modèles Pro.



Côté appareil photo, l’Air se contentera d’un seul objectif, contrairement au trio d’appareils photo des modèles Pro. Il devrait faire comme l'iPhone 16e, et faire appel à l'IA pour ne pas paraître dépassé.



La capacité de la batterie sera également réduite pour s’adapter à ce design fin, et l’écran aura une technologie ProMotion (120 Hz) moins aboutie que les "Pro". Autres compromis : pas de support mmWave 5G et un seul haut-parleur au lieu d’un son stéréo. Mais pour ceux qui privilégient le style et la portabilité, ces sacrifices pourraient valoir le coup pour l’élégance de l’Air.

Pourquoi un tel buzz ?

L’iPhone 17 Air s’annonce comme l’iPhone le plus fin d’Apple à ce jour, autour de 5,5 mm, alliant technologie de pointe et esthétique époustouflante. Malgré quelques concessions pour obtenir cette silhouette inédite, il reste propulsé par la puissante puce A19 Pro, garantissant des performances rapides pour la plupart des tâches. Que vous soyez séduit par son look ou curieux de ses capacités, l’iPhone 17 Air promet d’être une addition intéressante à la gamme Apple.

Voici la liste des caractéristiques techniques :

Écran OLED 6,6 pouces

ProMotion 120 Hz

Nouveau design

Boîtier en titane

Épaisseur de 5,5 mm

Puce A19 Pro bridée

12 Go de RAM

Haut-parleur unique dans l'écouteur

Caméra avant 24 Mpx

Caméra grand angle unique 48 Mpx

Puce Wi-Fi conçue par Apple

Modem Apple C1

Pas de logement pour carte SIM

Batterie d'environ 2 900 mAh

Reste le prix, qui sera déterminant dans le succès du premier "Air". Si Apple reste sous les 1 000 euros, c'est possible (mais on en doute sérieusement). Restez à l’affût pour tous les détails juteux lors du keynote Apple attendu pour le 9 septembre.