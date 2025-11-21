Apple augmente la production de la puce A19 face à la demande d'iPhone 17

Le lancement des iPhone 17 s'avère bien plus prometteur que prévu pour Apple . Face à une demande soutenue, notamment en Chine, la marque à la pomme a dû revoir ses plans de production à la hausse. Selon des informations relayées par le leaker Phone Chip Expert sur Weibo, Apple aurait commandé entre 4 et 5 millions de puces A19 et A19 Pro supplémentaires à son partenaire historique TSMC pour les seuls mois d'octobre et novembre. Cette augmentation imprévue oblige le fondeur taïwanais à réorganiser ses lignes de production dans l'urgence.

Des ventes qui explosent en Chine

Le cabinet Counterpoint Research livre des chiffres révélateurs : en octobre, les ventes d'iPhone ont grimpé de 37% en Chine par rapport à la même période l'année dernière. Cette performance spectaculaire propulse Apple à 25% de parts de marché dans le pays, un niveau inédit depuis 2022. Les iPhone 17 représentent désormais plus de 80% des volumes mensuels écoulés par la firme de Cupertino sur ce territoire stratégique, où la concurrence avec Huawei et les marques locales reste féroce.

Cette dynamique positive contraste avec les résultats du dernier trimestre fiscal d'Apple en Chine, où les revenus avaient légèrement reculé de 3,6%. Le coup d'accélérateur survenu en octobre pourrait donc inverser la tendance pour la fin d'année. À l'échelle mondiale, Counterpoint estime que les ventes d'iPhone 17 dépassent de 14% celles de l'iPhone 16 à la même période, confirmant l'attrait du nouveau modèle.

Apple déploie une stratégie chipset à trois niveaux pour sa gamme 2025. L'iPhone 17 standard embarque la puce A19 avec un processeur 6 cœurs et un GPU 5 cœurs, accompagnés d'un Neural Engine 16 cœurs dédié à l'intelligence artificielle. Les iPhone 17 Pro et Pro Max montent en puissance grâce à l'A19 Pro, qui conserve le même CPU mais intègre un GPU 6 cœurs pour des performances graphiques accrues. Quant à l'iPhone Air, il utilise une version bridée de l'A19 Pro dont le GPU est limité à 5 cœurs, probablement pour optimiser l'autonomie et la finesse de l'appareil.



Il est également possible que la puce A19 (ou un dérivé) soit présent dans une future Apple TV 4K ou un hypothétique MacBook entrée de gamme, ce qui expliquerait également un renforcement de la production de TSMC.