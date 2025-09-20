L'iPhone 17 de base se vend très bien, Apple augmente la production

Apple n'a pas tardé à ajuster la production de ses derniers iPhone, une semaine seulement après le début des précommandes, et au lendemain du lancement. La firme de Cupertino a en effet mis le paquet sur la production de l'iPhone 17 standard en raison d'une demande inattendue, selon The Information.

Un modèle qui surpasse les attentes

Après un week-end de précommandes chargé, avec un record en Chine, Apple a demandé à deux fournisseurs d'augmenter la production quotidienne de l'iPhone 17 d'au moins 30 %.Proposé à partir de 969 €, l'iPhone 17 est plus de 200 € moins cher que l'iPhone Air et 300 € moins cher que l'iPhone 17 Pro, qui débute à 1 329 €.

Cette année, l'iPhone 17 a gagné des fonctionnalités « Pro », comme un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran Always-On, tout en ayant la même taille que le 17 Pro, soit 6,3 pouces, ainsi qu'une puce A19 et un appareil photo amélioré à l'avant et à l'arrière. L'augmentation de la production suggère que les ventes des modèles iPhone 17 Pro sont plus faibles que prévu, ce qui pourrait affecter la marge brute et les revenus du trimestre de septembre d'Apple. Initialement, Apple avait alloué 25 % de la production de l'iPhone 17 au modèle standard, 10 % à l'Air, et 65 % aux Pro et Pro Max, qui sont généralement les plus vendus.



Historiquement, Apple a eu du mal à trouver un quatrième modèle d'iPhone attractif. Les iPhones « mini » plus petits et les modèles « Plus » plus grands ont sous-performé, poussant Apple à introduire l'iPhone Air ultra-fin pour séduire les clients souhaitant passer à un nouveau design. Et la société de Tim Cook nous a convaincu lors de notre prise en main, malgré quelques concessions. Des retards réglementaires concernant le design eSIM-only de l'iPhone Air en Chine pourraient pousser davantage de clients chinois vers l'iPhone 17 standard. Apple ajuste ses prévisions de production hebdomadairement, donc les priorités de production pourraient encore largement évoluer.

Rappelons que, pour nous, dès le jour du keynote des iPhone 17, le modèle standard offrait le meilleur rapport qualité prix.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.