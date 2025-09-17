🔥 Tests de l'iPhone Air : beau mais pas pour tout le monde

L'iPhone Air, la dernière variante ultra-fine d'Apple, suscite la curiosité avec son design élégant de 5,6 mm et ses fonctionnalités haut de gamme. Disponible en précommande à partir de 1 229 € pour le modèle 256 Go, l'appareil sera en vente le 19 septembre 2025, aux côtés des iPhone 17 et iPhone 17 Pro / Pro Max déjà testés tout à l'heure. Les premiers avis des médias américains soulignent son design saisissant, son écran impressionnant et ses performances solides, mais notent également des compromis comme une autonomie légère, une caméra arrière unique et un haut-parleur mono.

Design remarquable

Le profil incroyablement fin de l'iPhone Air et ses matériaux haut de gamme sont un point fort. Sam Rutherford d'Engadget le décrit comme un « galet spatial de science-fiction » avec des coins arrondis, des bords en titane poli et du verre Ceramic Shield 2, mettant en avant le savoir-faire d'Apple. Jacob Krol de TechRadar le qualifie de « propre et raffiné », potentiellement un modèle pour les futurs iPhones ou même un iPhone pliable. Abrar Al-Heeti de CNET loue le design, mais s'inquiète de sa durabilité (bien qu'une semaine de test ait levé une partie des doutes). Raymond Wong de Gizmodo met en garde contre sa fragilité, mentionnant des éraflures mineures après une chute, disant : « Il s'avère qu'un iPhone peut être trop fin et trop léger, peut-être. »



Malgré tout, Mark Spoonauer de Tom’s Guide n’a pas réussi à le plier à la main, bien que sa durabilité à long terme dans les poches reste à tester. L'appareil conserve de la place pour un bouton Action et un contrôle de caméra, mais les compromis incluent un haut-parleur mono unique, que Rutherford trouve dépourvu de la profondeur du son stéréo, ce qui « ne semble pas tout à fait juste » (vu le prix).

Écran : lumineux et immersif

L'écran presque intégral de l'iPhone Air est un atout majeur. Krol de TechRadar indique qu’il semble « un peu plus immersif » que celui de l’iPhone 17, bien qu’il ne soit que 0,2 pouce plus grand, avec une luminosité de 3 000 nits qui surpasse le soleil californien. Wong de Gizmodo qualifie l’écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz de « sans reproche ». Les testeurs s’accordent à dire que l’écran offre des visuels éclatants et des performances fluides, en faisant un argument de vente clé.

Performances : l’A19 Pro brille, mais chauffe

Propulsé par la puce A19 Pro avec un CPU 6 cœurs et un GPU 5 cœurs (un cœur de moins que l’iPhone 17 Pro), l’iPhone Air offre des performances remarquables. Spoonauer de Tom’s Guide a testé les performances soutenues avec le test de stress 3DMark Wild Life Extreme, notant que l’Air surpasse le Galaxy S25 Edge et reste plus frais que l’iPhone 17 Pro Max. C'est pour le moins surprenant, le Air étant dépourvu de système de refroidissement actif. Cependant, Wong de Gizmodo et Krol de TechRadar rapportent que l’appareil peut chauffer lors d’une utilisation intensive, bien que l’absence de chambre à vapeur ne soit pas un obstacle majeur.

Caméra : une seule lentille, des résultats mitigés

La caméra arrière unique de 48 mégapixels de l’iPhone Air marque une rupture avec les configurations multi-objectifs des modèles Pro, sans capteur ultra-large ni mode vidéo cinématique. Al-Heeti de CNET trouve cela limitant pour les paysages panoramiques, mais loue l’équilibre des ombres, les couleurs fidèles à la réalité et les portraits nets. Rutherford d’Engadget la qualifie de « championne » pour les portraits, tandis que Wong de Gizmodo note que l’adaptation à une seule lentille fut un défi, bien qu’elle reste un « bon appareil photo ». La caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels vole la vedette, avec des critiques comme Wong et Rutherford saluant son utilité pour les selfies et les appels vidéo, améliorée par des fonctionnalités d’orientation.

Autonomie : un compromis notable

L’autonomie est le point faible pour les médias américains. Apple annonce jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, contre 33 heures pour l’iPhone 17 Pro et 39 heures pour le Pro Max. Allison Johnson de The Verge la qualifie de « juste correcte », notant que les utilisateurs légers pourraient ne pas avoir de problèmes, mais une utilisation intensive a réduit la batterie à 20 % avant le dîner. Julian Chokkattu de WIRED la trouve meilleure qu’attendu, tenant une journée entière avec 18 % restants après cinq heures d’écran, bien que les utilisateurs intensifs devront recharger en milieu de journée. Wong de Gizmodo regrette qu’Apple n’ait pas sacrifié un peu de finesse pour plus de capacité de batterie, tandis que Rutherford d’Engadget considère la batterie MagSafe, conçue spécifiquement pour l’Air, comme un « accessoire essentiel » incompatible avec d’autres modèles.

Autres compromis et fonctionnalités

Comparé aux modèles iPhone 17 Pro, l’Air a un port USB-C plus lent, des vitesses de charge légèrement réduites et pas de caméra téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 8×. Malgré ces concessions, des critiques comme Al-Heeti de CNET y voient une « bouffée d’air frais » pour ceux lassés des designs de smartphones standards. Krol de TechRadar le recommande pour ceux qui recherchent l’iPhone le plus fin avec un magnifique écran, tandis que Rutherford d’Engadget y voit une « évolution radicale » du design d’Apple, peut-être un avant-goût d’un futur pliable, l'iPhone Fold.

Verdict : un premier pas audacieux mais imparfait

L’iPhone Air impressionne par son design futuriste, son écran vibrant et ses performances solides, mais ses compromis — autonomie réduite, caméra unique et haut-parleur mono — divisent les critiques. Mais rien ne nous surprend ici, nous faisions le même constat : "l'iPhone Air est-il fait pour vous ?". Pour ceux qui privilégient le style et une sensation premium, c’est un choix séduisant, mais les utilisateurs intensifs ou les amateurs de photographie pourraient préférer les modèles Pro, pour 100 € de plus.

