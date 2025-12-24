Les caméras de l'iPhone 18 pourraient être produites par Samsung aux Etats-Unis

Apple poursuit sa stratégie de diversification de sa chaîne d'approvisionnement avec une annonce majeure : les capteurs photo de l'iPhone 18 seront partiellement fabriqués aux États-Unis. Samsung s'apprête à produire ces composants essentiels dans son usine d'Austin, au Texas, marquant ainsi une rupture historique avec Sony, fournisseur exclusif depuis les débuts de l'iPhone.

Une technologie de pointe jamais déployée à grande échelle

Samsung mise sur une architecture inédite pour séduire Apple : un capteur à trois couches empilées verticalement. Cette conception permet d'augmenter la densité de pixels tout en améliorant drastiquement les performances en faible luminosité. Concrètement, l'empilement des couches offre une vitesse de traitement accrue, une consommation énergétique réduite et une plage dynamique élargie. Si cette technologie existe en laboratoire, c'est la première fois qu'elle sera produite à l'échelle commerciale.

L'investissement est colossal : Samsung prévoit d'injecter 19 milliards de dollars dans son site texan. Le fabricant coréen recrute activement des ingénieurs et techniciens spécialisés, notamment pour installer les équipements de nettoyage des galettes de silicium, une étape critique qui représente près de 40% du processus de fabrication. La production devrait démarrer en mars prochain, avec une montée en cadence progressive.

Un iPhone 18 prévu pour 2027

Cette collaboration entre Apple et Samsung, officialisée en août dernier, s'inscrit dans l'engagement d'Apple d'investir 100 milliards de dollars dans la production américaine. L'iPhone 18, attendu pour le premier semestre 2027, bénéficiera probablement de ces nouveaux capteurs sur ses versions Pro. Le calendrier reste serré : si la production commence en mars, Samsung devra rapidement atteindre les volumes nécessaires pour répondre aux besoins d'Apple.

Cette diversification marque un tournant stratégique. En s'affranchissant de la dépendance totale à Sony, Apple gagne en flexibilité et en sécurité d'approvisionnement, tout en participant au renforcement de l'industrie technologique américaine. Reste à voir si ces capteurs nouvelle génération tiendront leurs promesses photographiques.



