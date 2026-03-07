L'iPhone 17 Pro sacré meilleur smartphone de l'année au MWC 2026

Le MWC 2026 de Barcelone s'est conclu sur une belle reconnaissance pour Apple. L'iPhone 17 Pro a remporté le titre de meilleur smartphone lors des GLOMO Awards, organisés par la GSMA devant un jury de 250 experts indépendants. Techniquement, difficile de contester le verdict.

Un prix mérité, mais sans surprise

L'iPhone 17 Pro a été noté sur ses performances, son expérience utilisateur, son support logiciel, ses fonctionnalités et son rapport qualité/prix. Le résultat est sans appel. L'intégration de l'IA dans l'usage quotidien (quelle énorme blague), le système photo et l'efficacité énergétique ont convaincu le jury. Sur le papier, c'est objectivement le smartphone le plus complet sorti entre janvier et décembre 2025.

Sauf que voilà, chez iPhoneSoft, on aurait eu une autre préférence.

L'iPhone Air, le vrai oublié du palmarès

L'iPhone 17 Pro est excellent, certes. Mais soyons honnêtes : c'est aussi l'un des smartphones les plus "attendus" de ces dernières années, dans le sens où il n'a pas vraiment surpris grand monde. Des améliorations solides, une évolution maîtrisée, mais rien qui ne chamboule vraiment les habitudes. Surtout, il ne se démarque pas assez de l'iPhone 17 classique qui, lui, bénéficie d'un rapport qualité/prix absolument fantastique à côté de la déclinaison Pro vendue très chère à un public trop limité.

L'iPhone Air, lui, c'est une autre histoire. Un format repensé, un châssis ultra-fin qui tranche avec les codes habituels de la gamme, une proposition différente dans un marché premium qui tourne souvent en rond. C'est précisément ce type d'approche qui aurait mérité d'être mis en lumière lors d'une cérémonie comme les GLOMOs. L'iPhone Air n'est pas exempt de défauts et de compromis inhérents au form factor, mais il a la nouveauté pour lui.

Samsung est d'ailleurs reparti avec le prix "Best in Show" pour le Galaxy S26 Ultra, récompensé pour sa capacité à se démarquer. L'iPhone Air aurait tout aussi bien pu prétendre à cette reconnaissance, lui qui représente un vrai pari de design chez Apple, et qui est une grande réussite technique face au Galaxy S25 Edge qui a peu convaincu.

Le MWC récompense souvent l'excellence technique et commerciale, ce qui favorise naturellement les valeurs sûres. L'iPhone 17 Pro coche toutes ces cases. Mais la vraie prise de risque, l'innovation qui sort du cadre, c'était bien du côté de l'Air cette année. Dommage que le jury n'ait pas voulu jouer la carte de l'originalité.



Source