Apple testerait bien un modèle « iPhone Flip »

Apple s’apprête à lancer son premier iPhone Fold au format livre cet automne (2026), mais selon de nouvelles fuites, un tout autre design pliable serait déjà en développement : l’iPhone Flip. C'est la seconde fois qu'on évoque cette possibilité à quelques semaines d'intervalle.

Le Fold puis le Flip ?

Le premier iPhone pliable d’Apple - souvent appelé iPhone Fold - devrait arriver cet automne (vers mi septembre), aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Il adopterait un format livre, similaire aux Galaxy Z Fold de Samsung, avec un grand écran intérieur une fois déplié (autour de 7,8 pouces) et un écran externe utilisable fermé (environ 5,5 pouces). Ce serait l’un des changements de design les plus radicaux de l’histoire de l’iPhone, enfin diront certains qui attendaient quelque chose d'audacieux depuis l'iPhone X de 2017.

Mais Apple ne s’arrêterait pas là. Bloomberg (Mark Gurman) avait déjà évoqué début février 2026 qu’un iPhone Flip de type clapet, plus compact et carré - comme le Galaxy Z Flip ou le Motorola Razr - était à l’étude.



Une nouvelle information vient corroborer cette hypothèse : le leaker Fixed Focus Digital, réputé pour ses infos fiables issues de la chaîne d’approvisionnement, affirme qu’Apple a officiellement testé un prototype d’iPhone Flip. Bien que les détails des tests restent inconnus (charnière, taille d’écran, caméras, etc), cela indique que le projet est pris au sérieux en interne.



Reste que rien n’est encore décidé. Avec Apple, rien de garantit que cet iPhone Flip passera un jour en production de masse. Si Apple finit par le commercialiser, la fenêtre de lancement la plus précoce réaliste serait l’automne 2027, mais 2028 ou plus tard semble plus probable, vu la prudence habituelle d’Apple sur les nouveaux formats.



Préféreriez-vous un iPhone Flip compact et ultra-portable (style clapet), ou restez-vous attaché au format iPad de l’iPhone Fold à venir ?