Des prix stables pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max selon Jeff Pu

Selon toute vraisemblance, Apple va réussir à maintenir les mêmes prix de départ pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max que ceux de leurs prédécesseurs, les modèles iPhone 17 Pro, malgré la hausse des coûts de certains composants, notamment les puces mémoire. Une très bonne nouvelle pour nous !

Pas de hausse de prix pour la gamme « 18 »

En France, l’iPhone 17 Pro est actuellement proposé à partir de 1 329 €, tandis que l’iPhone 17 Pro Max démarre à partir de 1 479 € (prix de vente conseillés Apple pour la version de base 256 Go).



Selon Jeff Pu, analyste chez GF Securities, citant une récente étude de la chaîne d’approvisionnement relayée par MacRumors, Apple met l’accent sur la gestion des coûts afin de conserver les prix de base des iPhone 18 Pro soit inchangés, soit à un niveau très proche de ceux des iPhone 17 Pro. Pu mentionne notamment des négociations avec Samsung et SK Hynix pour obtenir des conditions plus avantageuses sur les DRAM et NAND, alors que les prix de la mémoire flambent. Il anticipe également des baisses de coûts sur d’autres composants essentiels comme les écrans et les caméras.

Ces informations rejoignent les déclarations de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui indiquait qu’Apple cherchait à éviter au maximum toute hausse de prix pour les iPhone 18 Pro, et au minimum à maintenir les tarifs de départ stables par rapport aux iPhone 17 Pro. Kuo soulignait la capacité d’Apple à absorber certaines hausses (liées aux pénuries de mémoire ou à la demande en puces IA) grâce à son poids dans la chaîne d’approvisionnement, tout en préservant une stratégie marketing axée sur des prix constants.



L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient être dévoilés en septembre 2026, selon le calendrier habituel des lancements premium d’Apple, avec une nouvelle puce A20 Pro, un appareil photo avec ouverture variable et une Dynamic Island plus petite. Mais le modèle standard, l’iPhone 18, devrait être lancé en mars 2027, avec l’iPhone 18e.



Bien évidemment tout cela reste hypothétique et pourrait encore évoluer d’ici l’annonce officielle.