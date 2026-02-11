iPhone 17 Pro Max : la 5G use la batterie deux fois plus vite que le Wi-Fi

Vous avez peut-être déjà songé à résilier votre abonnement fibre pour tout miser sur votre forfait 5G. C’est tentant, surtout avec les enveloppes de data gigantesques proposées aujourd'hui par les opérateurs. Pourtant, une récente analyse technique prouve que cette économie mensuelle se paie au prix fort sur la durée de vie de votre iPhone.

Le verdict du test PhoneBuff

La chaîne YouTube PhoneBuff, réputée pour ses protocoles de tests robotisés, a voulu chiffrer précisément ce que coûte l'utilisation exclusive du réseau cellulaire. Pour cela, le vidéaste a mis en compétition deux iPhone 17 Pro Max neufs. Le premier est resté sagement connecté au Wi-Fi, tandis que le second naviguait uniquement en 5G.

Les deux appareils ont subi exactement le même traitement : envoi de messages, navigation web, réseaux sociaux et streaming. L'idée n'était pas de comparer les débits, mais bien de voir lequel rendait l'âme le premier. Les résultats confirment une réalité technique souvent ignorée : les modems cellulaires sont bien plus énergivores que les puces Wi-Fi.

Une autonomie divisée par deux en streaming

Si la différence est modeste sur de la simple navigation web ou l'envoi de SMS, elle devient critique dès que l'on sollicite le modem en continu. Le test révèle des écarts impressionnants sur les usages lourds :

Appels vidéo : Après deux heures de FaceTime, l'iPhone en 5G a perdu 42 % de batterie, contre seulement 25 % pour le modèle en Wi-Fi.

Après deux heures de FaceTime, l'iPhone en 5G a perdu 42 % de batterie, contre seulement 25 % pour le modèle en Wi-Fi. Streaming vidéo : C'est ici que le bât blesse le plus. L'iPhone connecté au Wi-Fi a tenu près de 26 heures en lecture continue. Son jumeau en 5G s'est éteint après un peu moins de 14 heures.

Concrètement, utiliser la 5G pour regarder Netflix ou YouTube divise presque par deux l'endurance de votre smartphone.

Pourquoi privilégier la box Internet ?

Au-delà de la simple autonomie quotidienne, cette surconsommation a des conséquences physiques. Le maintien d'une connexion 5G active génère davantage de chaleur à l'intérieur du châssis. Or, la chaleur est l'ennemi numéro un des batteries lithium-ion.

En utilisant votre iPhone comme modem principal à la maison, vous augmentez le nombre de cycles de charge et la température moyenne des composants. Résultat : votre santé batterie (l'état de santé maximum) descendra bien plus vite. Pour préserver votre matériel sur le long terme, le Wi-Fi reste donc indispensable dès que vous franchissez le pas de votre porte.