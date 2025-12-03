iPhone 17 Pro : le mode Nuit et le mode Portrait ne sont plus compatibles

Alors que l’iPhone Air fait débat en raison de son capteur photo unique jugé trop limité, l’iPhone 17 Pro est quant à lui passé presque inaperçu… Pourtant, plusieurs internautes ont relevé qu’Apple avait supprimé la possibilité de prendre des portraits avec le mode Nuit. Un recul difficile à comprendre.

iPhone 17 Pro : le mode Nuit disparaît du mode Portrait

Malgré ses nombreuses améliorations photo, l’iPhone 17 Pro perd une fonctionnalité appréciée des utilisateurs depuis 2020. Apple a discrètement retiré la possibilité de combiner le mode Nuit avec le mode Portrait sur l’iPhone 17 Pro. Cette fonction, présente sur tous les modèles Pro depuis l’iPhone 12 Pro, permettait de capturer des portraits de qualité même dans des environnements sombres. Les utilisateurs qui photographiaient régulièrement lors de soirées ou dans des lieux peu éclairés se retrouvent désormais limités.

La documentation officielle d’Apple confirme que seuls les iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro et 16 Pro conservent cette compatibilité. L’iPhone 17 Pro en est exclu, ce qui représente un recul technique inhabituel pour une gamme censée progresser d’année en année.

Le nouvel iPhone 17 Pro propose pourtant de belles avancées : une caméra frontale Center Stage, trois capteurs Fusion de 48 mégapixels et de nouvelles fonctions logicielles comme la Dual Capture. Mais pour les amateurs de portraits nocturnes, ces ajouts ne remplacent pas la fonctionnalité perdue.

Face aux critiques croissantes sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, certains espèrent qu’Apple réintégrera cette fonction via une mise à jour logicielle. Rien ne justifie techniquement cette suppression, ce qui laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un choix de conception réversible.



En attendant, les utilisateurs envisageant l’achat d’un iPhone 17 Pro doivent être conscients de cette limitation, particulièrement s’ils utilisent fréquemment le mode Portrait en conditions de faible luminosité.