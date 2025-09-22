iPhone 17 / Air : comment fonctionne la double capture vidéo

La série iPhone 17, y compris l'iPhone Air, introduit la double capture, une fonctionnalité qui permet d'enregistrer des vidéos avec les caméras avant et arrière simultanément. Idéale pour les vidéos de réaction en direct, les tutoriels ou tout simplement pour capturer à la fois vous-même et la scène devant vous sans passer par une application tierce, la capture double crée une vidéo en incrustation (picture-in-picture). Voici comment l'utiliser.

Activer le mode Double Capture sur l'iPhone 17

Voici comment procéder pour activer le mode capture double sur l'un des iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max :

Ouvrez l'application Appareil photo. Sélectionnez le mode Vidéo dans le carrousel en bas. Appuyez sur l'icône à points dans le coin supérieur droit ou appuyez à nouveau sur l'option vidéo sélectionnée dans le carrousel. Choisissez Double Capture dans le menu contextuel, puis touchez le viseur. Appuyez sur le déclencheur pour enregistrer avec les deux caméras.

Après avoir utilisé la Double Capture, une icône de bascule apparaît dans le coin supérieur droit pour une activation rapide pendant la même session de l'application.

Fonctionnalités pendant l'enregistrement

Sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, passez entre les objectifs 48MP principal, ultra grand-angle ou téléobjectif sans arrêter l'enregistrement.

Déplacez la fenêtre de prévisualisation de la caméra avant en la faisant glisser avec votre doigt. Notez que la position de la fenêtre est enregistrée dans la vidéo finale.

Qualité d'enregistrement et limitations

La Capture Double prend en charge 1080p ou 4K à 24 ou 30 fps. Pour une flexibilité d'édition optimale, le 4K à 30 fps est recommandé.

La disposition est fixe, avec la caméra arrière occupant la majeure partie de l'image et la caméra avant dans une fenêtre plus petite. Contrairement à ce que propose Samsung, vous ne pouvez pas échanger les flux ou utiliser une disposition en écran partagé.

Les enregistrements sont sauvegardés sous forme d'un seul fichier vidéo, et non comme des clips séparés pour chaque caméra, ce qui facilite le partage sur les réseaux sociaux.

Par curiosité, qui pense se servir d'une telle fonctionnalité, étrangement limitée aux derniers iPhone ?