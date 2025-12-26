Ce qu'on peut acheter ou pas avec une carte cadeau Apple

Les cartes-cadeaux Apple restent l’un des cadeaux les plus populaires pendant les fêtes. Si vous en avez reçu une ce Noël, bonne nouvelle : une fois créditée, sa valeur est ajoutée au solde de votre compte Apple et s’applique automatiquement aux achats éligibles dans l’écosystème de la marque. Ces cartes offrent une grande flexibilité (bien plus que les anciennes cartes uniquement App Store), mais il existe toujours des restrictions importantes à connaître.

Ce que vous pouvez faire avec une carte-cadeau Apple

Votre solde peut être utilisé sans problème pour :

Acheter du matériel et des accessoires Apple - iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple Vision Pro, AirPods, etc, directement sur apple.com, dans l’app Apple Store ou (dans les pays concernés) en magasin Apple physique via la carte de votre compte Apple dans Wallet.

Télécharger des apps, jeux et achats intégrés - sur l'App Store.

Acheter ou louer des contenus numériques - films, séries, musique, livres via l'iTunes Store, l'app Apple TV ou Apple Books.

Payer des abonnements Apple - Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ et certains abonnements d'apps tierces facturés par l'App Store.

Effectuer des paiements partiels - utiliser votre solde pour tout ou partie d'un achat éligible et compléter avec une autre méthode de paiement (carte bancaire, etc.).

Dans de nombreux pays (France, Belgique, Suisse, États-Unis, Canada, etc.), ce solde est très pratique aussi bien en ligne qu’en magasin physique Apple.

Ce que vous ne pouvez pas faire avec une carte-cadeau Apple

Malgré sa polyvalence, il y a des limites strictes :

Achats hors écosystème Apple - impossible d’utiliser le solde chez des revendeurs tiers, pour des produits non vendus par Apple, ou pour payer autre chose (si quelqu’un vous demande d’utiliser une carte-cadeau Apple pour un achat extérieur, c’est très probablement une arnaque).

Acheter ou envoyer d'autres cartes-cadeaux - vous ne pouvez pas utiliser votre solde pour acheter des cartes-cadeaux Apple, App Store ou envoyer des cadeaux.

Démarrer certains abonnements récurrents sans carte bancaire - pour des services comme AppleCare+, il faut généralement une carte de crédit/débit enregistrée en plus (même si le solde couvre le montant total). Les renouvellements sont souvent possibles avec le solde seul une fois l'abonnement lancé (cela varie selon le pays – vérifiez sur le site Apple).

Utilisation entre pays/régions - les cartes et soldes sont verrouillés par région. Une carte française ne fonctionne pas sur un compte allemand ou américain, et le transfert est impossible.

Retirer de l'argent ou transférer - impossible de convertir le solde en argent liquide, en équivalent cash, ou de le transférer à une autre personne/compte (sauf obligation légale).

Autres cas particuliers - pas de rechargement de cartes épuisées, ni utilisation pour des paiements échelonnés dans certains cas.

Apple a conçu ces cartes pour garder les dépenses dans son univers (produits, services, contenus) – elles ne remplacent pas une carte bancaire classique pour les achats extérieurs. On en en acheter sur Apple.com ou même sur la boutique Amazon officielle de la pomme, avec des cartes allant de 10 à 150 €.



Si vous avez un doute sur un usage précis (notamment AppleCare+ ou achats en magasin), consultez notre article sur comment utiliser une carte-cadeau Apple ou rendez-vous sur support.apple.com pour les détails propres à votre pays.



Bonnes fêtes et profitez bien de votre cadeau, que ce soit un iPhone 17, des AirPods Pro 3, un MacBook Pro M5 ou encore un iPad 11.

