Setapp permet d'acheter des apps Mac à la carte, sans abonnement

Setapp a toujours misé sur un principe simple : un abonnement unique pour accéder à tout. Mais après presque dix ans d'existence, MacPaw change de cap et ouvre la porte à un modèle bien plus souple. La société avait même lancé son offre sur iPhone, avant d’abandonner quelques mois plus tard.

Setapp passe à la carte

À partir d'aujourd'hui, plus de 60 applications du catalogue Setapp sont disponibles à l'achat individuel. Abonnement mensuel, annuel ou licence à vie ; chaque développeur choisit les options qu'il souhaite proposer. Et surtout, il n'est plus nécessaire de souscrire à l'offre complète à 11,99 $/mois pour y accéder : un simple compte Setapp suffit.

Parmi les apps concernées dès le lancement, on retrouve des noms bien connus des utilisateurs Mac : Bartender, Downie, AlDente Pro, mais aussi les outils maison de MacPaw comme CleanMyMac, Moonlock ou Gemini 2. D'autres applications rejoindront la liste progressivement au fil de l'année.

Pour les développeurs, MacPaw met en avant des conditions attractives : un partage de revenus présenté comme plus favorable que l'App Store, une validation en 24 heures et une gestion simplifiée de la fiscalité et de la facturation. L'ambition affichée est de transformer Setapp en véritable marketplace ouverte, capable d'accueillir des apps qui ne font pas partie du catalogue d'abonnement habituel.

La leçon de Setapp Mobile

Ce pivot stratégique intervient quelques semaines après un échec notable : Setapp Mobile, le store alternatif lancé en Europe dans le sillage du DMA, a fermé ses portes en février. MacPaw avait tenté de profiter de l'ouverture forcée de l'écosystème iOS en Europe pour proposer une alternative à l'App Store d'Apple — sans convaincre suffisamment d'utilisateurs ni de développeurs. Le service a donc été abandonné, et la société recentre clairement ses efforts là où elle est la plus solide : le Mac.

Ce nouveau modèle à la carte répond à un besoin réel. Nombreux sont ceux qui connaissent Setapp pour une poignée d'apps précises mais qui rechignaient à payer pour l'intégralité d'un catalogue dont ils n'utilisaient qu'une fraction. Reste la vraie question : les prix. Si une licence AlDente via Setapp s'aligne sur le tarif proposé directement par le développeur, l'intérêt de passer par la plateforme sera limité. Mais si MacPaw parvient à offrir un vrai avantage tarifaire couplé à une gestion centralisée des achats, ce changement pourrait donner un second souffle bienvenu à la plateforme.

Setapp propose toujours un essai gratuit de sept jours pour tester l'offre complète.