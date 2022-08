L'app Aldente permet d'optimiser sa batterie de MacBook

L'application AlDente a été créée et pensée pour préserver la batterie de votre MacBook grâce à plusieurs paramètres que l'on ne trouve nul par ailleurs. La version "Pro" permet d'aller plus loin encore, pour peu que vous ayez un ordinateur récent, MacBook Pro 2016 ou un MacBook Air 2018 minimum. Les modèles plus anciens peuvent installer l'app, mais sans avoir accès à toutes les fonctionnalités.

Comment optimiser la durée de vie de son Mac

Si les derniers MacBook M1 ou MacBook M2 disposent d’une autonomie de très très haut niveau (près de 20 heures), mais comme toutes les batteries, ces dernières finissent par se détériorer avec le temps. Comme un iPhone, au bout d'un an, sa capacité nominale a tendance à baisser. Si il est impossible d'éviter cela, l'application Aldente permet de réduire la vitesse de dégradation. Une sorte de lifting pour la batterie.

Une version gratuite suffisante

La version gratuite de AlDente possède une fonctionnalité phare, la configuration d'une limite basse et d'une limite haute pour encadrer la charge de votre MacBook. En indiquant 20 % et 80 %, vous pourrez préserver la batterie de votre ordinateur en l'utilisant sur une plage optimale. Il faut rappeler que les batteries au lithium n'aiment pas être complètement déchargée ou bien totalement chargée.



Avec Aldente, vous pouvez aussi forcer votre MacBook à fonctionner sur l’alimentation batterie lorsque celui-ci est connecté à un chargeur. Et à chaque fois que votre ordinateur atteint la limite 80 %, AlDente passe en mode d’alimentation batterie jusqu’à atteindre la limite basse configurée.



Pour en profiter, il faut donc un Mac récent comme évoqué plus haut, mais aussi macOS Big Sur ou plus récent. Le développeur explique que les modèles M1 ou M2 sont mieux gérés. Mais rassurez-vous, vous pouvez tout de même lancer AlDente en “Mode Intel”, une option qui autorise même l'utilisation de Windows via BootCamp.

Une version "Pro" plus poussée

Alors tout cela est bien beau, mais Aldente ne s'arrête pas à cela. L'utilitaire peut par exemple éteindre le MacBook de charger lorsque la batterie est trop chaude, un autre facteur de dégradation précoce. L’application peut aussi s’assurer que la calibration du "poumon" du Mac reste bonne en la chargeant totalement de temps à autre. Vous aurez alors un pourcentage de la batterie plus précis.



La version payante offre aussi la possibilité d'activer ou de désactiver la charge d'un Mac branché en un clic, ainsi que certains éléments de personnalisation.



À vous de voir si la version gratuite de AlDente est suffisante, ou si vous voulez passer à l'abonnement à 11 euros par an ou à l'achat unique à 24 euros. Pour sauver un Mac à plus de 1000 euros, cela vaut certainement le coup... À noter que l'app fait également partie du pack SetApp.



Pour télécharger Aldente, consultez le site du studio apphousekitchen.com.