Une promo sur le MacBook Air M2 en version 256 Go !

Le nouveau MacBook Air M2 reste, sans conteste, le meilleur ordinateur du moment du côté d'Apple. Moins cher qu'un MacBook Pro M2 qui ne change que très peu de choses, le "Air" est complètement nouveau avec un design amélioré, un écran bord à bord de 13,6 pouces avec encoche, la nouvelle puce M2 donc, mais aussi un port MagSafe 3 et plus encore, le tout pour un poids plume de 1,24 kg. Après la promotion sur le modèle 512 Go, voici la version de base à 1 429 euros sur Amazon au lieu de 1 499 euros sur le site d'Apple.

Déjà une promotion pour le MacBook Air M2

Présenté au côté du MacBook Pro M2 de 13 pouces lors du keynote du 6 juin 2022, le nouveau MacBook Air 2022 n'a rien à envier au premier cité. Si les deux partagent le tout dernier processeur Apple M2, le reste est entièrement nouveau sur le "Air", à commencer par le look et la connectique. Seule la Touch Bar n'est pas présente, mais Apple est en train de la supprimer de tous ses modèles. Si vous doutez encore, relisez les premiers tests et avis sur le MacBook Air M2. Pratiquement parfait !

Résumé du MacBook Air M2 2022

Un design magnifique

Une finition hors-pair

Une puce puissante et efficiente, jusqu'à 15x plus rapide que le modèle Intel précédent

Un poids plume pour l'emporter partout

Une connectique plus fournie

Une autonomie de près de 18 heures

La compatibilité avec la quasi totalité des applications de l'App Store (dont les jeux)

Les atouts du MacBook Air 2022

Le MacBook Air 2022 a été complètement repensée pour être plus pratique que jamais, notamment grâce à son poids contenu de 1,24 kg. Il est capable de tout et vous permet de travailler, de jouer ou de créer sans limite, et ce, depuis votre canapé, votre bureau, dans le train et autre café par exemple. Siliencieux, il n'en est pas moins efficace grâce à la puce M2 qui offre un CPU 8 cœurs nouvelle génération, un GPU jusqu’à 10 cœurs et jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée.



Du côté de l'affichage, l’écran Liquid Retina de 13,6 pouces offre plus de 500 nits de luminosité, une large gamme de couleurs P3 et la prise en charge d’un milliard de couleurs pour des images éclatantes et un niveau de détail impressionnant. Idéal pour travailler, visionner ses vidéos préférées, jouer à des jeux ou encore retoucher ses photos.



Concernant la connectivité, le nouveau "Air" offre une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p parfaite pour les réunions à distance, un ensemble de trois micros et un système audio à quatre haut-parleurs avec audio spatial pour que chaque son soit clair, net, précis. Le nouveau MacBook Air intègre un port de charge MagSafe de troisième génération, deux ports Thunderbolt (USB-4) et une prise casque.



Enfin, grâce à sa puce M2 spécialement conçue par les ingénieurs de Cupertino, la batterie intégrée vous accompagne tout au long de la journée. Vous pourrez tenir jusqu'à 18 heures sans vous brancher à une prise, un record dans la catégorie des ultra-portables.



Rappelons qu'Amazon vend les produits Apple directement pour le compte de ce dernier, un gage de qualité et de sécurité qui permet d'avoir la garantie standard mais aussi la possibilité de souscrire à l’AppleCare+ pour étendre votre garantie pendant les trois premiers mois après l'achat.

Acheter le MacBook Air M2 moins cher

Proposé à 1 499 euros sur le site d’Apple, le MacBook Air 2022 avec sa puce M2 est à 1 429 euros en version 8 Go de RAM et 256 Go de SSD sur Amazon. Quelques dizaines d'euros de moins, ce n'est jamais négligeable !

