Apple Design Awards 2025 : les 12 apps et jeux de l’année

Apple a dévoilé les lauréats des Design Awards 2025, récompensant 12 applications et jeux qui se distinguent par leur créativité, leur design soigné et leur impact positif. Et comme à chaque fois, certaines applications nous laissent perplexes.

Apple Design Awards 2025 : Célébration de l’Excellence en Design

Chaque année, les Apple Design Awards récompensent des applications et des jeux qui repoussent les limites du design, de l’innovation et de l’expérience utilisateur. En 2025, Apple a honoré 12 lauréats répartis dans six catégories : Plaisir et Divertissement, Innovation, Interaction, Inclusivité, Impact Social, et Visuels et Graphismes.

Plaisir et Divertissement

Application : CapWords

Développée par HappyPlan Tech (Chine), CapWords est une application d’apprentissage des langues qui transforme des images d’objets quotidiens en autocollants interactifs, facilitant l’acquisition de vocabulaire de manière intuitive et visuelle.

Jeu : Balatro

Créé par LocalThunk (Canada), Balatro est un jeu captivant qui combine poker, solitaire et construction de deck avec des éléments roguelike, offrant une expérience de jeu stratégique et addictive.

Innovation

Application : Play

Développée par Rabbit 3 Times (États-Unis), Play est un outil sophistiqué permettant aux utilisateurs de créer des prototypes interactifs avec SwiftUI, facilitant la collaboration en temps réel entre Mac et iPhone.

Jeu : PBJ — The Musical

Conçu par Philipp Stollenmayer (Allemagne), ce jeu original raconte l’histoire de Roméo et Juliette à travers des condiments, mêlant gameplay rythmique, narration et bande-son entraînante.

Interaction

Application : Crouton

Développée par Devin Davies (Nouvelle-Zélande), Crouton est une application de planification de repas intuitive, offrant une interface utilisateur fluide et des fonctionnalités pratiques pour organiser ses repas.

Jeu : Rytmos

Créé par Floppy Club (Danemark), Rytmos est un jeu musical qui combine puzzles et exploration sonore, offrant une expérience immersive et interactive.

Impact Social

Application : Gentler Streak Fitness Tracker

Développée par Gentler Stories (Slovaquie), cette application de suivi de la condition physique encourage une approche bienveillante de l’exercice, en mettant l’accent sur le bien-être global.

Jeu : The Wreck

Conçu par The Pixel Hunt (France), The Wreck est un roman visuel interactif qui explore des thèmes profonds et personnels, offrant une narration émotive et engageante.

Visuels et Graphismes

Application : Rooms

Développée par Things, Inc. (États-Unis), Rooms est une application de création d’espaces virtuels personnalisés, permettant aux utilisateurs de concevoir des environnements immersifs et esthétiques.

Jeu : Lies of P

Créé par NEOWIZ (Corée du Sud), Lies of P est un jeu d’action-aventure aux graphismes époustouflants, inspiré du conte de Pinocchio, offrant une expérience visuelle riche et détaillée.

Inclusivité

Application : oko

Développée par AYES (Belgique), oko est une application conçue pour aider les personnes malvoyantes à naviguer en toute sécurité, en utilisant la caméra de l’iPhone pour détecter les feux de signalisation.

Jeu : Crayola Adventures

Créé par Red Games Co. (États-Unis), ce jeu offre une expérience inclusive et créative pour les enfants, en mettant l’accent sur l’expression artistique et l’imagination.

Célébration de l’Innovation et de la Créativité

Les Apple Design Awards 2025 mettent en avant des développeurs du monde entier qui repoussent les limites de la technologie et du design pour offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Ces applications et jeux illustrent l’engagement d’Apple envers l’innovation, l’inclusivité et l’impact social positif.