Notre avis sur le jeu de puzzle musical Rytmos

La semaine dernière, le studio Floppy Club sortait son jeu de puzzle musical, Rytmos. Après un lancement sur PC et consoles plus tôt cette année, il a maintenant droit à une version iOS parfaitement adaptée à l'écran tactile. L'occasion pour nous de le tester sur iPhone 14.



Voyons ensemble ce vaut ce petit jeu sans prétention, mais qui possède de solides arguments.

Un jeu original et intelligent

Il est important de commencer ce test en précisant que Rytmos est un jeu de puzzle musical et non un jeu de rythme. Vous ne jouez pas en suivant le rythme de la musique et vous n'êtes pas noté en fonction de votre précision. Il s'agit plutôt d'un jeu de puzzle qui intègre de manière merveilleuse la musique et célèbre d'ailleurs certaines formes de musique peu courantes ainsi que les instruments utilisés pour les créer.

Rytmos est divisé en 7 systèmes solaires, chacun représentant un style de musique spécifique. Chaque système solaire est composé de 3 planètes, chacune se concentrant sur un type d'instrument particulier. Les planètes sont, étrangement, représentées sous forme de cube, avec 6 faces différentes, et chaque face présente un puzzle à résoudre. Chaque face résolue ajoute un nouveau son, et plus vous résolvez de faces, plus de sons s'ajoutent pour finalement créer une chanson complète une fois toutes les faces résolues. C'est une expérience amusante de voir la musique se décomposer de cette manière, ce qui permet d'apprécier chaque note et chaque rythme impliqués dans la création d'un morceau complet.



Les puzzles eux-mêmes s'apparentent à des jeux de glissement de blocs, où vous tracez une ligne à partir d'un point de départ et devez créer une boucle à travers la surface pour revenir à votre point de départ. Chaque niveau comporte des nœuds qui déclenchent une partie de la chanson. Pour amasser de l'or, vous devez inclure chaque nœud dans la boucle de votre ligne. Vous avez dit facile ? Les obstacles, les objets mobiles et la disposition de chaque niveau rendent la tâche beaucoup plus difficile qu'elle n'y paraît de prime abord. Heureusement, il n'y a pas de limite de temps et aucune raison de se précipiter, il vaut donc mieux soigneusement analyser la situation afin de trouver la solution et gagner de l'or. Si vous préférez, vous pouvez simplement passer au niveau suivant avec moins que l'or et y revenir ultérieurement.

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus, Rytmos est extrêmement agréable à jouer, en grande partie grâce à son approche zen et son ambiance sonore.

Notre avis sur Rytmos

Plus qu'une expérience relaxante, Rytmos est un véritable casse-tête, dont certaines des solutions sont très intelligentes. Réussir certains niveaux peut même vous faire sortir un "oh" ou autre interjection. En terminant une planète, vous débloquez également une version miniature interactive de l'instrument spécifique de cette planète que vous pouvez manipuler pour enregistrer de courts extraits.

La note 4 / 5



Le jeu est gratuit pour la première planète, avec un seul achat intégré de 5,99 € pour débloquer l'intégralité du jeu. Commencez donc par tester le jeu gratuitement, avant de probablement craquer pour le reste !

Télécharger le jeu gratuit Rytmos