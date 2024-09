Le superbe puzzle tactique Howl arrive sur mobile (+ avis)

Après sa sortie sur PC et Nintendo Switch en novembre dernier, suivi d'un passage sur PlayStation et Xbox en janvier de cette année, l'éditeur Astragon Entertainment et le développeur Mi'pu'mi Games viennent d'annoncer la sortie de Howl sur iOS et Android dans le courant du mois.



Une excellente nouvelle pour les joueurs qui apprécient les jeux tactiques au tour par tour.

Découvrez Howl

Howl repose sur un postulat très original : une "peste hurlante" sévit à l'époque médiévale et quiconque l'entend se transforme en une bête sauvage, une sorte de loup-garou.



Heureusement, l'héroïne du jeu, que vous incarnez, est sourde. Elle est donc naturellement immunisée contre cette bête immonde. Vous allez devoir partir en quête d'un remède contre la peste et, comme si cela ne suffisait pas, de votre frère perdu.

Howl est un conte folklorique tactique au tour par tour se déroulant à l'époque médiévale. Une sinistre "peste hurlante" a ravagé le pays, transformant tous ceux qui l'entendent en bêtes sauvages. Vous incarnez une héroïne sourde affrontant le danger à la recherche d'un remède.

Le mieux, est de voir Howl en action dans la bande-annonce officielle, qui rend hommage à ce jeu au style artistique incroyable, à l'encre vivante :

Notre avis sur Howl

Le jeu ressemble subtilement à un RPG tactique, mais avec un penchant pour le genre puzzle. Il faut planifier ses attaques en pensant plusieurs coups à l'avance, comme aux échecs, mais avec une petite part de hasard. Heureusement, elle reste minime, juste de quoi permettre de ne jamais s'ennuyer. Le succès dépend de votre compréhension des comportements des différents loups et de la planification stratégique de vos mouvements pour remporter la victoire. Ce jeu est à la fois accessible et gratifiant, mais sa maîtrise demande de la patience. Au fur et à mesure que vous progressez, il offre une plus grande souplesse d'approche, ce qui offre plus de liberté pour résoudre les casse-têtes. Vous obtiendrez d'ailleurs de nouvelles compétences pour cela, comme le saut, la bombe ou le tir perçant. On ne peut que saluer les idées des développeurs, ainsi que la créativité de la direction artistique, presque magique.



Caractéristiques du jeu :

Prévoyez les actions de vos ennemis dans un combat tactique au tour par tour

Terrassez les différents loups, prédateurs vivaces ou puissants chefs de meute

Magnifiquement illustré dans un style unique d'encre vivante

Déverrouillez et optimisez de nouvelles compétences tel le Pas de l'ombre, le Tir explosif et plus encore

Sauvez les villageois des griffes - ou du hurlement - des loups

Jouez à 60 niveaux répartis en 4 chapitres

Tracez votre route à travers la carte du monde afin de découvrir de nouvelles compétences et des chemins secrets

Télécharger Howl

Vous pouvez actuellement précommander la version iOS de Howl sur l'App Store, et bientôt sur Android. Le jeu sortira le 21 mars. L'essai est gratuit, avec un achat unique de 3,99 € pour débloquer le jeu complet. Du très bon, en plus traduit en français.

Télécharger le jeu Howl