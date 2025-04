Prince of Persia Lost Crown est disponible sur iPhone, iPad et Android

Envie d’un petit voyage dans un univers mythologique perse ? Prince of Persia : The Lost Crown passe du Mac à l'iPhone et l'iPad (et Android) pour une escapade très sympathique dans un jeu de plateforme action-aventure, teinté d’inspiration Metroidvania. Les précommandes sont ouvertes, la date de sortie est positionnée au 14 avril. Encore une fois, vous êtes les premiers prévenus !



: le jeu est disponible, foncez !

Découvrez Prince of Persia Lost Crown

Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous y incarnez Sargon, un jeune héros agile et courageux, membre des Immortels. Votre mission, donnée par la reine Thomyris, paraît simple mais, évidemment, elle ne l'est pas : sauver le prince Ghassan, son fils, en affrontant les dangers du Mont Qaf. Cette ancienne cité divine, désormais maudite, grouille d’ennemis corrompus et de créatures légendaires pas franchement accueillantes.



Pour avancer, Sargon doit jongler entre ses Pouvoirs du Temps, des combos bien dosés et son sens aigu de l'acrobatie. Le tout se déroule dans un décor soigné qui donne envie d’explorer chaque recoin. Le jeu demande un peu de pratique pour maîtriser ses mécaniques, comme souvent dans la saga PoP, mais c’est là tout le plaisir.



Pensé pour le mobile, le titre d'Ubisoft se dote d’une interface tactile repensée, avec des commandes personnalisables (position, taille des boutons) et une compatibilité avec les manettes. Des options comme l’auto-parade, l’auto-potion ou un indicateur de direction rendent l’expérience plus accessible (mais moins jouissive), tandis que la prise en charge des écrans 16:9 à 20:9 assure un confort visuel.

Notre avis

The Lost Crown est un superbe titre sur Mac, PC et console, son arrivée sur mobile est une belle surprise. Le mélange d’action et d’exploration fonctionne bien, et l’ambiance persane ajoute un charme unique. Les développeurs ont même ajouté quelques repères visuels pour aider les joueurs sur écran tactile, ainsi que trois modes pour profiter du jeu original (PC / consoles), d'une version mobile avec contrôles semi-assistés et d'une version "casual" pour les novices (plus lente et avec contrôles assistés). On espère que les combats, hautement dynamiques, seront à la hauteur sur iPhone et iPad, mais la compatibilité avec les manettes nous rassure d'office.



Ce Prince of Persia modernisé, récompensé par 4 Pégases, a tout pour faire honneur à la saga sur App Store et Play Store. Gratuit au départ, il demandera de payer un achat unique pour débloquer la totalité du jeu.



Rendez-vous le 14 avril.

Télécharger le jeu Prince of Persia Lost Crown