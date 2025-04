Le FPS Delta Force passe du PC au mobile (+ avis) !

Et encore un jeu AAA qui débarque sur les plateformes Apple avec Delta Force. Publié en décembre 2024, ce dernier est le dernier opus de la saga désormais propriété de Tencent. Celui qui avait été créé par NovaLogic est maintenant développé par TiMi Studios et Team Jade, de quoi assurer une expérience premium sur iPhone, iPad et Android puisque les studios en question sont derrière de grands titres comme Age of Empire Mobile, COD Mobile et plus encore.

Découvrez Delta Force

Delta Force, un shooter AAA free-to-play, débarque donc sur mobile avec un principe fort : ne pas limiter l'expérience connue sur PC, PlayStation et Xbox. Ainsi, l’action militaire sur mobile se vie à 120 images par seconde (sur iPhone Pro et iPad Pro), avec une progression synchronisée entre vos appareils. L’optimisation assure une grande compatibilité, même sur des appareils modestes comme l'iPhone 7 (2 Go RAM, A10). Mais les développeurs recommandent au moins un iPhone 11 (4 Go de RAM, A13).



All-Out Warfare est un mode PvP à 48 joueurs, où deux équipes de 24 s’affrontent sur terre, mer et air. Les joueurs peuvent piloter un Black Hawk, prendre le contrôle d’un tank ou déclencher des frappes de missiles sur six cartes et modes diversifiés. Avec plus de 100 armes personnalisables et un environnement entièrement destructible, chaque bataille offre une expérience unique.



Le mode Operations propose une expérience d’extraction sans pay-to-win. Formez des escouades de trois, affrontez des mercenaires IA, des boss redoutables et des joueurs rivaux pour looter et extraire. Un coffre sécurisé 3x3 gratuit garantit un départ équitable. Choisissez parmi plus de 10 opérateurs d’élite, chacun avec des compétences tactiques, pour former l’escouade parfaite et dominer les missions à haut risque.



Les armes et véhicules (terrestres, maritimes, aériens) bénéficient de milliers d’options de personnalisation pour allier style et performance. Le système anti-triche G.T.I. Security maintient un environnement de jeu équitable en neutralisant rapidement les fraudeurs de tout genre.



Visionnez la bande-annonce vidéo officielle :

Notre avis sur Delta Force

Delta Force, une renaissance free-to-play d'une série de jeux de tir vieille de 26 ans, mélange habilement des modes 1 contre 1 à grande échelle et des modes de tir d'extraction. Pour autant, Delta Force n'est pas le meilleur jeu d'extraction, ni le meilleur jeu JcJ. Cependant, le fait de proposer ces deux modes de jeu dans un seul et même free-to-play est assez unique. Les joutes effrénées, remplies de véhicules, sont très amusantes, en particulier dans le mode "Attaque et Défense", à condition que vous soyez à l'aise avec les mécanismes de tir plus réalistes et la façon dont ils cohabitent avec les pouvoirs fantastiques. Les opérations, quant à elles, constituent l'un des FPS d'extraction les plus simples et les plus accessibles du moment, bien que les superbes niveaux soient gâchés par trop de direction vers le seul butin intéressant, et que l'amélioration soit plus une corvée qu'une aspiration. Néanmoins, il s'agit d'une bonne option pour les fans du genre, et il mérite d'être salué pour son contenu solide, bien que peu spectaculaire et pas particulièrement imaginatif.



Disponible gratuitement dès maintenant sur App Store pour iOS et Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Delta Force