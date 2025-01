Habby lance Archero 2 sur mobile pour notre plus grand plaisir (+ avis)

Discrètement, le studio Habby vient de sortir Archero 2, la suite de son jeu d'action et de survie roguelike très populaire, qui a déjà attiré 200 millions de joueurs. Dans ce nouvel épisode, votre mission est de sauver le monde du maléfique Roi Démon. Encore une fois, il faudra prendre grand soin de vos compétences, comme nous l'avons constaté en testant la bête sur iPhone !

Découvrez le nouvel Archero 2

Archero 2 se démarque de son prédécesseur par une rapidité accrue, avec un éventail de nouvelles compétences et capacités parmi lesquelles choisir, ainsi que de nouveaux donjons comme le Boss Seal Battle, la Tour d'essai et la Grotte d'or.



Le gameplay se concentre fortement sur le positionnement stratégique puisque votre arme principale ne tire que lorsque vous êtes immobile, vous obligeant à esquiver et à tirer efficacement. Comme dans le premier épisode, ou des titres comme Vampire Survivors ou Tomb Raider Reloaded, ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas du premier coup ; les mécanismes sont pensés pour que, en cas de mort prématurée, vous puissiez avoir rapidement une autre chance, équipé de compétences améliorées et plus puissantes.



Au-delà de la campagne solo, vous pouvez tester votre courage contre d'autres joueurs dans des matchs PvP qui s'annoncent déjà dantesques.



Visionnez la bande-annonce officielle pour mieux comprendre ce qui vous attend :

Le grand héros d'autrefois est tombé dans le piège du Roi des démons, se métamorphosant en un chef des forces obscures encore plus redoutable ! En tant que héros de la nouvelle génération, vous devez maîtriser toutes les compétences acquises pour mener à bien votre mission et sauver le monde !

Notre avis

Si Archero premier du nom a séduit par son gameplay simple et son ambiance, la nouvelle mouture est bien plus agréable à l'oeil. La pléthore de nouveaux lieux n'y est pas étranger, avec un level design soigné.



La jouabilité reste toujours aussi intuitive, utilisant un joystick virtuel pour esquiver et un système automatique pour tirer (si vous ne vous déplacez pas). Le jeu est cependant plus rapide, ce qui n'est pas pour nous déplaire, mais l'action frénétique face aux assauts des forces du mal pourra dérouter les débutants.



Archero 2 offre également une excellente durée de vie grâce à l'amélioration des compétences (qui prend ici une nouvelle ampleur) et à la conception procédurale aléatoire inhérente au genre roguelike. La bande son est agréable avec une musique d'ambiance et des bruitages, et le jeu est gratuit avec des options d'achat pour des gemmes.



A télécharger tout de suite sur l'App Store et le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Archero 2