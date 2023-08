Vampire Survivors ajoute enfin le mode coop sur mobile

En outre, la version PC sur Steam bénéficie d'une mise à jour du moteur graphique pour être plus en phase avec les versions console et mobile. Bien vu !

Survivez aussi longtemps que vous le pouvez jusqu'à ce que la mort mette inévitablement fin à vos combats. Rassemblez de l'or à chaque partie pour acheter des améliorations et aider le prochain survivant à aller toujours plus loin.

Après un portage excellent, voilà qui devrait relancer l'intérêt des joueurs. Cette nouveauté était demandée de longue date, et il ne reste plus qu'une progression croisée pour faire de Vampire Survivors le jeu ultime, en tout cas dans son genre. Regardez la bande-annonce de lancement de Vampire Survivors en coopération locale ci-dessous :

