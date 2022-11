20 Minutes Till Dawn, le Vampire Survivors mobile, ajoute le perso Yuki

Le jeu Vampire Survivors sur Steam a connu un grand succès, à tel point que nombreux sont les développeurs qui ont tenté de reprendre le concept à leur compte. C'est exactement ce qu'ont fait les développeurs de l'excellent 20 Minutes Till Dawn, lui qui avait récemment obtenu une belle mise à jour sur iOS pour ajouter la prise en charge des manettes et davantage de traductions, en plus d'être enfin jouable hors ligne. Au cours du week-end, il a encore évolué avec un nouveau personnage, Yuki.

20 Minutes Till Dawn accueille un personnage

1. Traduction en vietnamien

2. Nouveau héros Yuki

3. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée : la ligne de contour. Vous pouvez l'activer ou le désactiver.

La mise à jour de ce jeu de tir vue de haut ne s'arrête pas à Yuki qui doit être débloqué pour y jouer, il y a également une nouvelle option visuelle pour ajouter un contour aux boss. Cette option de contour du boss peut être activée dans les paramètres, tout comme le tremblement de l'écran.

Pour mémoire, il s'agit d'un jeu de survie généré aléatoirement où vous piochez parmi une variété d'améliorations pour créer un build unique et surpuissant à chaque manche. Vous pouvez être un magicien du feu, par exemple, et enflammer les monstres à chaque coup de fusil à pompe, ou un ninja agile qui contrôle des couteaux magiques pour transpercer vos ennemis. Chaque personnage offre une variété de possibilités qui rendent ce jeu particulièrement intéressant, un titre unique réalisé en pixel-art.



Si vous ne l'avez pas encore testé, 20 Minutes Till Dawn est disponible sur l'App Store pour iOS, Google Play pour Android, et aussi sur Steam.

Télécharger 20 Minutes Till Dawn à 3,49 €