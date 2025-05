Subnautica explore l'océan de l'App Store et du Play Store

Subnautica, le jeu d’aventure / survie / construction sous-marin sur une planète océanique extraterrestre, passe du PC au mobile. Encore une fois, un excellent titre saute le pas et nous arrive sur écran tactile, pour notre plus grand plaisir. La date de sortie est calée au 8 juillet, avec un prix fixé à 8,99 €.

Découvrez Subnautica

Dans Subnautica, les développeurs de Unknown Worlds propose aux joueurs d'explorer un vaste monde ouvert rempli de récifs coralliens, volcans et grottes, tout en affrontant des créatures amicales ou hostiles. Pour cela, il vous faudra survivre en gérant eau, nourriture et oxygène, en récupérant des ressources et fabriquant équipements, bases et véhicules. L'objectif est de percer le mystère de votre crash. Si vous n'aimez pas la contrainte, alors vous pourrez choisir entre les modes Liberté et Création, en plus du mode Survie de base.



Version mobile oblige, Subnautica se dote d'une interface tactile, de succès Game Center, de la sauvegarde cloud et de la compatibilité des manettes MFi.

Compatibilité iPhone et iPad

Exigeant, le titre sorti en 2018 sur PC et consoles ne tourne pas sur n'importe quel produit Apple.



Appareils compatibles en faible résolution seulement :

iPhone Xs, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE Gen 3 (2022)

iPad Pro 10.5", iPad Mini 6, iPad Air 4, iPad 10, iPad Pro 11" Gen 1, iPad Pro 12.9" Gen 3

Appareils compatibles pour une expérience complète :

iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 et supérieurs

iPad Pro 11" Gen 2, iPad Pro 12.9" Gen 4, iPad Air 5, iPad mini 7, iPad 11 et supérieurs

Notre avis sur Subnautica

Subnautica est donc un jeu de survie en monde ouvert captivant qui se déroule sur une planète aquatique extraterrestre, où les joueurs sont plongés dans un monde sous-marin visuellement époustouflant et souvent terrifiant après le crash d'un vaisseau spatial.



Le jeu de Unknown Worlds brille par ses biomes variés, des forêts de varech troubles aux îles sous-marines étranges, offrant une exploration prenante et une véritable dose d'horreur. L'atmosphère est renforcée par un excellent design sonore, avec un audio positionnel et des musiques spécifiques à chaque biome qui intensifient la tension face à des prédateurs massifs et quasi invincibles comme les léviathans. Jouer avec un casque (comme des AirPods) est vivement conseillé. La furtivité et la stratégie sont essentielles pour survivre, car les joueurs se retrouvent souvent démunis face à ces menaces.



Le système de fabrication est robuste, permettant de collecter des ressources, de construire des bases sous-marines et de débloquer des véhicules comme le Seamoth et le Cyclops pour explorer des biomes plus profonds. La progression peut parfois sembler lente, mais des outils comme la salle de scan facilitent les choses. Visuellement, le jeu est une perle, avec des créatures extraterrestres équilibrant familiarité et bizarrerie, bien que le mode faible résolution sur les anciens iPhone et iPad doit nuire à l'immersion.

Ce qui distingue Subnautica est son histoire typée science-fiction, racontée à travers des entrées de journal bien écrites et des enregistrements audio avec un doublage de haute qualité. Des repères clairs sur la carte et des indices radio guident les joueurs sans nécessiter de ressources externes, évitant le sentiment d'errance de certains jeux en monde ouvert. En somme, Subnautica mêle tous les genres de fort belle manière. Certains le comparent même à Minecraft.

Télécharger Subnautica

Disponible en précommande sur App Store et Play Store, Subnautica sortira le 8 juillet prochain. Cochez la date, vous ne serez pas déçu !

Télécharger le jeu Subnautica