La superbe manette Backbone One est en promo (USB-C et Lightning)

Backbone vient de baisser le prix de sa dernière manette, la Backbone One. Il s'agit d'une édition PlayStation de son célèbre accessoire de jeu pour iPhone (Lightning) et Android (USB-C, dont compatible iPhone 15) qui s'inspire du design de la console de Sony. Au lieu de 119 euros, vous pouvez vous l'avoir pour seulement 89 euros, ce qui permet d'économiser pour un câble USB-C ou une coque par exemple.

La Backbone One est à prix réduit

La nouvelle manette a été créée en partenariat avec le géant nippon et s'inspire du design de la manette sans fil DualSense de la PS5, avec tous les boutons, joysticks et gâchettes qui vont bien.



Cette concurrente de la manette Razer Kishi permet de loger le téléphone en son sein, à la manière de la Nintendo Switch. C'est évidemment le meilleur système pour jouer en déplacement, inutile de devoir poser son téléphone sur une surface stable.

Gâchettes analogiques réactives, boutons d'action dynamiques et sticks analogiques cliquables pour une expérience de jeu mobile optimale.

Comme l'explique le constructeur, la Backbone One offre une faible latence, une charge pass-through (un seul câble pour charger l'iPhone et la manette) et une prise casque jack 3.5 mm. La meilleure expérience possible, avec tous les iPhone, du 15 Pro Max au bon vieil iPhone X.



Les acheteurs auront droit à un an de forfait "Backbone+" permettant d'accéder à des avantages exclusifs et à l’application Backbone, qui sert de concentrateur pour tous vos jeux, vous recommande de nouveaux jeux, vous permet de vous connecter avec vos amis, d’enregistrer l’écran, de jouer sur n’importe quel écran, et bien plus encore. Elle est évidemment facultative, la manette fonctionnant très bien sans.

Les jeux d'Apple Arcade, Steam Link, Amazon Luna, Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud et PS Remote Play sont tous compatibles, ce qui permet d'avoir un vaste catalogue.

Rappelons enfin que les iPhones supportent les manettes PS5 DualSense et Xbox Series X/S via Bluetooth depuis la sortie d'iOS 14.5, en plus des contrôleurs plus anciens comme la DualShock 4 depuis iOS 13.

Acheter la Backbone One au meilleur prix

La manette Backbone One est disponible en deux versions et deux coloris à chaque fois (noir ou blanc). Selon votre appareil, veillez à utiliser le bon lien sur Amazon :

