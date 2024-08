Backbone dévoile une manette édition "Death Stranding" pour iPhone !

Backbone, qui nous avait épaté avec sa manette Backbone One, vient d'annoncer une édition limitée "Death Stranding", coïncidant avec la sortie du jeu de Hideo Kojima sur iPhone 15 Pro.



Comme vous pouvez le voir sur le site web de Backbone, la Backbone One adopte un design jaune translucide rendant hommage au BB pod de Death Stranding, que le personnage principal Sam Bridges transporte avec lui tout au long de l'aventure.

La Backbone One Death Stranding Limited Edition

S'inspirant fortement du jeu ambitieux du studio Kojima Productions, la manette en édition limitée est doté d'un port USB-C, ce qui signifie que seuls les iPhone 15 (et les Android) sont compatibles. La manette reste la même, avec des adaptateurs magnétiques et un D-pad remodelé, conçu pour une meilleure sensation de jeu.

Il s'agit de la deuxième collaboration majeure à laquelle Backbone participe. En 2022, Backbone s'est associé à PlayStation, développant une Backbone One PlayStation Edition qui s'inspire de la manette DualSense de la PS5. Une concurrente de la Kishi v2 et de la G8 Galileo.



Mais le plus intéressant est là : Backbone et l'éditeur 505 Games (qui porte le jeu sur mobile) ont annoncé que chaque commande de manette permettra au joueur de recevoir une copie iOS de Death Stranding : Director's Cut. Comme vu mardi, la version sera un achat universel, permettant aux joueurs de jouer sur l'iPhone 15 Pro, l'iPad et les appareils Mac MX. Les clients Android pourront toujours acheter et utiliser la manette. Elle sera compatible Android, mais le jeu n'est pas disponible sur le Play Store.



La manette Backbone One - Death Stranding Limited Edition sera disponible en précommande le 30 janvier, soit la date de sortie de Death Stranding : Director's Cut sur iPhone 15 Pro, iPad et Mac. Les précommandes peuvent être effectuées sur le site web de Backbone au prix de 124,99 dollars. C'est 25 dollars plus cher que la version classique. On peut donc s'attendre à un prix de 149 euros en France.

