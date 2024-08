Death Stranding Director's Cut est prêt sur iPhone, iPad et Mac !

Après les précommandes exclusives sur Mac, le prochain jeu AAA à venir du côté d'Apple est désormais visible sur toutes les plateformes de la marque, dont l'iPhone. Une bonne nouvelle après que Hideo Kojima a décidé de repousser le lancement du jeu à 2024, sans évoquer la version mobile. Apple l'avait promis, les joueurs sur iPhone 15 Pro, iPad Pro M1/M2 et Mac M1/M2/M3.



Sortie prévue le 31 janvier, soit la semaine prochaine.

Death Stranding Director's Cut débarque chez Apple

Lors du keynote d'Apple consacré à l'iPhone 15 en septembre dernier, plusieurs jeux AAA de premier plan ont été annoncés. Alors que Resident Evil : Village et Resident Evil 4 Remake ont déjà été lancés, et qu'on attend toujours Assassin's Creed Mirage. Pour patienter, il y a Death Stranding en version Director's Cut.



Annoncé initialement pour la fin de l'année 2023, il a été retardé à début 2024 au dernier moment. Si l'on en croit la nouvelle page de l'App Store, nous n'aurons plus à attendre longtemps, car Death Stranding Director's Cut est désormais disponible en précommande au prix de 22,99 € pour le 31 janvier. Une bonne nouvelle pour profiter d'un jeu qui a fait les beaux jours de la PS4/PS5, de la Xbox et du PC. Rappelons d'ailleurs que l'iPhone 15 Pro dispose une puissance de calcul de près de 3 Tflops, soit mieux qu'une PS4. Le rendu devrait être superbe.

Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les morts et les vivants, conduisant à la propagation de créatures grotesques de l'au-delà dans un monde déchu marqué par une société dévastée.



Sam Bridges a pour mission de donner de l'espoir à l'humanité en reconnectant tous les survivants d'une Amérique décimée.

Parviendrez-vous à réunifier ce monde déchiré ?



Voici la bande-annonce du jeu :

Notre avis sur Death's Stranding

"Death Stranding" se distingue par son ambiance unique et un univers richement détaillé, offrant une expérience solo et multijoueur bien intégrée, une durée de vie généreuse, et un scénario captivant soutenu par un gameplay technique. Malgré des combats en TPS peu convaincants et des problèmes de collisions, le jeu se révèle être une expérience de voyage singulière et intelligente. Avec des paysages époustouflants et la possibilité de progresser à son propre rythme, le titre de Hideo Kojima incite à explorer et maîtriser son univers. Porté par une narration puissante et des acteurs charismatiques (et connus), "Death Stranding" se présente comme un OVNI audacieux et novateur dans le monde du jeu vidéo.



Dommage en revanche, Death Stranding Director's Cut ne tourne pas en 60 Hz sur iPhone 15 Pro, mais oscille douloureusement autour des 30 Hz, soit moins bien que sur Steam Deck. Mais l'avantage c'est qu'on peut y jouer sur iPhone 15 Pro donc mais aussi sur les autres appareils Apple avec un seul achat. Attention, le jeu pèse près de 50 Go au total.



On aimerait simplement des options graphiques pour améliorer les performances (et réduire la résolution), ainsi qu'une version d'essai gratuite.



À noter que la version iOS de DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT est multiplateforme, permettant aux utilisateurs de synchroniser leurs sauvegardes entre leurs appareils iPhone, iPad et Mac. Cette version comprend également un mode photo et du contenu en collaboration avec la célèbre série « Half-Life » de Valve et « Cyberpunk 2077 » de CD Projekt Red.

Télécharger le jeu DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT