Death Stranding sur Mac repoussé à 2024, la version iPhone toujours absente (màj)

Annoncé en grande pompe lors de la conférence annuelle des développeurs Apple en juin dernier, Death Stranding Director's Cut était depuis en précommandes. Prévu initialement pour le 2 décembre 2023, la version Mac développée par Kojima Productions et éditée par 505 Games. ne sortira vraisemblablement pas cette année. La fiche de l'App Store, comme l'a repérée notre lecteur Brian, indique désormais la date du 31 janvier 2024. Une mauvaise nouvelles pour les joueurs sur Mac. Pire, la version iPhone ne semble toujours à l'ordre du jour.

Death Stranding Director's Cut est très attendu !

Voici comment Hideo Kojima présente son jeu Death Stranding :

Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les morts et les vivants, conduisant à la propagation de créatures grotesques de l'au-delà dans un monde déchu marqué par une société dévastée.



Sam Bridges a pour mission de donner de l'espoir à l'humanité en reconnectant tous les survivants d'une Amérique décimée. Parviendrez-vous à réunifier ce monde déchiré ?

Le créateur de Metal Gear était très enthousiaste lors de la Apple WWDC 23, déclarant :

En tant que fan inconditionnel d'Apple depuis que j'ai acheté mon premier Mac en 1994, c'était l'un de mes rêves de voir le meilleur travail de mon équipe prendre vie sur le Mac. Death Stranding sur Mac tirera parti des dernières technologies d'Apple pour offrir la meilleure expérience possible à nos fans.

La version Mac de Death Stranding Director's Cut est très attendu car le jeu tire pleinement parti de la compatibilité avec Metal 3, y compris la mise à l'échelle de Metal FX, pour garantir une fidélité graphique inégalée et des performances de haut vol (sur les machines dernier cri). On peut notamment s'attendre à une compatibilité avec les écrans 120 Hz. En gros, il s'agit d'une version équivalente aux opus sur PS5 et PC.



Le portage offre également un mode Photo et du contenu issu de franchises populaires telles que la série HALF-LIFE de Valve Corporation et Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red.



Rappelons que l'édition Director's Cut comprend un nouvel emplacement, la Ruined Factory, de nouvelles aides à la livraison pour le protagoniste Sam Bridges, des combats de mêlée améliorés et bien plus encore.

Par ailleurs, Death Stranding 2 est actuellement en développement pour la PlayStation 5. Les fans peuvent espérer un portage rapide sur Mac.

Un jeu repoussé

Annoncé depuis six mois, le jeu ne sortira donc pas en 2023, bien qu'aucune communication officielle ne le confirme à date. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'il n'y a toujours aucune trace de la version iPhone (et iPad). Apple avait pourtant loué les capacités de l'iPhone 15 Pro.





Initialement prévue pour la fin de l'année, la sortie de Death Stranding Director's Cut est désormais officiellement prévue pour début 2024, comme l'a confirmé l'éditeur 505 Games dans un tweet :

Here at @505_Games and @KojiPro2015_EN, we are excited to launch #DeathStrandingDC on iPhone, iPad, and Mac. We just need a little more time!



Stay tuned for a new release date in early 2024.



We can't wait to welcome more Porters to DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT. pic.twitter.com/zCa9Tcecd4 — 505 Games (@505_Games) December 15, 2023

Pour le moment, les joueurs Mac doivent se contenter des titres AAA comme Resident Evil Village, Lies of P et No Man's Sky, en attendant la suite avec Stray, notamment.





