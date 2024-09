Death Stranding, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village sont à moitié prix chez Apple

Rien pour que ses clients, Apple a mis en place une offre à ne pas manquer sur le Mac App Store pour certains jeux sur macOS, mais comme certains sont universels, on les retrouve sur iPhone et iPad. C'est le cas de Death Stranding Director's Cut et de Resident Evil 4 Remake. Mais il y aussi Resident Evil Village, bien que la version iOS soit différente de la version macOS (il faut payer pour chaque plateforme). Si vous avez un iPhone 15 Pro/Pro Max, un iPad M1, un iPad M2 ou un Mac avec au moins une puce M1, vous pouvez foncer car les trois titres AAA sont affichés avec 50 % de réduction. Mieux, certains DLC sont également proposés au rabais, de quoi (re)découvrir des jeux d'aventure mythiques.

Des jeux AAA en promo !

Resident Evil 4 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 666 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 69,99€ à 29,99€ (en in-app). Comme vu fin 2023, Resident Evil 4 Remake est une petite perle pour les joueurs Apple. Seul hic, un iPhone 15 Pro minimum est requis, ou alors un iPad M1 ou un Mac M1 ! Mais la bonne nouvelle c'est que le jeu est à moitié prix avec un in-app à 29,99 € seulement ! Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis. Avec son gameplay modernisé, son histoire retravaillées et des graphismes sublimés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie jouable à l'écran tactile ou avec une manette Bluetooth. Que du bonheur pour les fans du quatrième opus de la saga, l'un des tout meilleurs selon moi.



Le jeu est gratuit au départ, et vous pouvez payer pour tout débloquer. Télécharger le jeu gratuit Resident Evil 4





Resident Evil Village (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.4, 1,3 Go, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 29,99 € à 15,99 € (en in-app). Le 8e titre de la franchise Resident Evil a connu un joli succès lors de sa sortie sur iPhone 15 Pro et iPad M1/M2. Oui, comme vu dans notre test de Resident Evil Village, Apple et Capcom ont travaillé main dans la main pour proposer un jeu AAA digne des dernières consoles. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : de quoi (re)vivre cette aventure horrifique sans commune mesure. Prévoyez du temps et du stockage libre (près de 16 Go) pour jouer à l'un des meilleurs jeux de l'App Store. C'était le jeu du mois d'octobre et il est désormais à 15,99 € en in-app au lieu de plus de 30 euros ! Le jeu est gratuit au départ, et vous propose de payer pour tout débloquer. Télécharger le jeu gratuit Resident Evil Village





