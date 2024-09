Capcom annonce Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 7 sur iOS et MacOS !

Après le lancement plutôt réussi de Resident Evil 4 Remake, Capcom vient d'annoncer que Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil 2 Remake seront bientôt disponibles sur iPhone, iPad et macOS. Il faudra au minimum une puce A17 Pro ou une puce M1. On peut facilement deviner qu'il s'agira de portage du même acabit que RE 4 Remake et RE Village.

Resident Evil 2 et Resident Evil 7

Si vous suivez l'actualité des jeux vidéo, vous savez que Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil 2 Remake ont tous deux été lancés sur PS4, Xbox One et PC avant de bénéficier de versions améliorées sur PS5 et Xbox Series X.



Si Resident Evil 7 était un très bon titre, il est loin d'être le préféré de la série. En revanche, Resident Evil 2 Remake risque de faire plaisir à de nombreux fans.

Welcome to the family, son!



Resident Evil 7 biohazard joins Apple’s family on July 2nd, coming to iPhone 15 Pro models and every iPad and Mac with the M1 chip or later!



Resident Evil 2 is also in development for iPhone, iPad, and Mac. pic.twitter.com/bjSi7svSBS — Resident Evil (@RE_Games) June 10, 2024

Resident Evil 7

Sorti le 24 janvier 2017, Resident Evil 7 marque le retour aux racines horrifiques de la série avec une perspective à la première personne, offrant une expérience terrifiante et immersive. Le jeu suit Ethan Winters, à la recherche de sa femme Mia dans un manoir sinistre appartenant à la famille Baker. L'atmosphère oppressante et le gameplay toujours aussi exigeant ont forgé le succès de



Le studio japonais a également révélé que les versions iPhone et iPad du jeu incluront également « une nouvelle fonction de tir automatique ». Cet ajout offre aux joueurs sur écran tactile une option accessible qui leur permet de tirer automatiquement avec leurs armes après avoir visé des ennemis pendant une période de temps déterminée".



Resident Evil 7 biohazard sera lancé le 2 juillet sur iPhone 15 Pro, iPad (M1 et ultérieur) et macOS (M1 et ultérieur). Découvrez ci-dessous une image du jeu sur l'iPhone 15 Pro de Capcom :

Télécharger le jeu RESIDENT EVIL 7 biohazard

Resident Evil 2

Resident Evil 2 Remake est sorti en 2019 en tant que remake du jeu original de 1998. Cette aventure réimaginée suit le policier débutant Leon S. Kennedy et l'étudiante Claire Redfield alors qu'ils se rendent à Raccoon City pour se retrouver piégés dans un cauchemar zombie dont ils doivent s'échapper. La version Remake sera donc aussi disponible sur les modèles iPhone, iPad et Mac compatibles. Le communiqué de presse n'a pas révélé si ce jeu serait également doté de la fonction de tir automatique mentionnée plus haut, et aucune date de sortie n'a été confirmée.

Prix des jeux

Dans les deux cas, le début du jeu sera gratuit, avec un seul achat dans l'application pour un déverrouillage universel du jeu complet. Capcom précise que ces nouveautés utilisent également l'upscaling MetalFX d'Apple pour permettre d'avoir des graphismes de pointe sans trop (trop) solliciter le matériel. Attendez-vous à un prix compris entre 50 et 70 €.



En attendant, testez RE 4 Remake, il est excellent, surtout avec une manette.

Télécharger le jeu gratuit Resident Evil 4