Capcom met à jour ses jeux Resident Evil sur iOS pour empêcher de jouer sans connexion

Habituellement, les mises à jour de jeux sont bien accueillies par les joueurs, que ce soit pour des raisons d'optimisation ou de compatibilité. Cependant, la dernière mise à jour déployée par Capcompour Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village sur iOS et iPadOS introduit un DRM en ligne qui vérifie l'historique des achats lors du lancement des jeux. Un petit détail qui pourrait agacer plus d'un client...

Resident Evil 4, Resident Evil 7 et Resident Evil Village

Concrètement, la nouvelle version procède désormais à une vérification au lancement qui détermine si vous possédez le jeu ou ses DLC avant de vous permettre d'accéder à l'écran-titre. Si vous refusez cette vérification, le jeu se ferme immédiatement. En étant connecté à Internet, cela ne prend que quelques secondes avant de pouvoir reprendre votre partie, mais il est désormais impossible de lancer ces trois jeux hors ligne. Une sorte de DRM en ligne pour éviter le piratage.



Ce n'est pas dérangeant la plupart du temps, mais si vous jouez dans des zones mal desservies ou que vous souhaitez par exemple économiser de la batterie en activant le mode avion, vous ne pourrez pas lancer l'un des trois titres AAA de l'éditeur nippon. On aurait préféré un système plus intelligent, détectant par exemple un changement dans la configuration de l'iPhone ou de l'iPad (mise à jour système par exemple).



Les joueurs n'ont pas tardé à exprimer leur colère sur Reddit, X et autres réseaux sociaux comme Threads. Des jeux solo vendu à prix premium, la pilule a du mal à passer.

La qualité des jeux Resident Evil chez Apple

Pour mémoire, les portages mobiles des jeux Resident Evil ont suscité des réactions mitigées à leur lancement. D'un côté, Capcom a été salué pour avoir réussi à apporter des expériences de jeu de console sur nos iPhone et iPad (avec un processeur M1 ou A17 Pro minimum). De l'autre, leur prix élevé et quelques problèmes de jouabilité (excepté sur RE 7), ont rapidement calmé les ardeurs des fans. Au final, les ventes ont été mauvaises, s'entend pour des jeux de la trempe de Resident Evil. L'introduction de ce DRM en ligne, qui bloque le jeu hors ligne, risque d'ajouter à la frustration.

Si vous ne les avez pas encore testé, ils sont disponibles en version d'essai gratuite. Vous pouvez obtenir Resident Evil 7 biohazard sur iOS, iPadOS, et macOS ci-dessous, ou suivre les liens vers nos articles sur Resident Evil 4 et Resident Evil Village.

Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 7 biohazard