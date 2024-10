Sorties jeux : The Pathless, RESIDENT EVIL 7, VENARI et Waven

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment The Pathless, RESIDENT EVIL 7 biohazard, VENARI et Waven.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhonSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Antstream Arcade (Jeu, Action, iPhone, v201.29.92, 43 Mo, iOS 16.1) Comme vu dans un article précédent, Antstream Arcade est un émulateur rétro en streaming qui propose plus de 1300 jeux classiques, avec de nouveaux titres ajoutés chaque semaine. En plus de retrouver des jeux comme Fatal Fury, Metal Slug, Worms et autres, l'éditeur offre des fonctionnalités uniques comme des tournois en ligne, des mini-jeux et plus encore.





Arm Arena (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 866 Mo, iOS 17.0, BP3D, LLC.) Dans un futur où les machines dominent, le divertissement suprême est le combat en arène. Pour créer les combattants les plus captivants, les machines ont exploré les bases de données mondiales, intégrant des ancêtres robotiques vénérés et des guerriers fantastiques féroces. En tant que défenseur central de l'Arène, vous utilisez vos six degrés de liberté pour détruire les vagues d'assaillants machines cherchant à briser vos défenses. Chaque victoire vous permet d'obtenir de nouvelles armes et de renforcer vos fortifications.









Battle Crush (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,3 Go, iOS 13.0, NCSOFT) Dans Battle Crush, 30 joueurs s'affrontent dans des matchs de moins de dix minutes sur un champ de bataille en effondrement, utilisant diverses compétences d'attaque spectaculaires pour devenir le dernier survivant. On salue une utilisation innovante de la mythologie et un gameplay bien pensé, axé sur les personnages. Malheureusement, quelques défauts de jeunesse viennent entacher le tableau, comme une monétisation agressive et une difficulté parfois frustrante. Mais gageons que le studio asiatique propose rapidement une mise à jour.





Bloobi (Jeu, Mots, iPhone, v1.0, 27 Mo, iOS 13.4, For One Red AG) Vous avez 10 minutes pour décoder une série de 8 lettres uniques et construire autant de mots que possible. Il y a toujours une lettre qui doit figurer dans le mot. Il existe plusieurs modes de jeu de 2 à 8 joueurs. Attention, c'est en anglais.





Démineur (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.142, 199 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Les abonnés à Netflix ont droit à un nouveau jeu : le Démineur. Ou Minesweeper en anglais. Classique parmi les classiques, le Démineur est un jeu de stratégie aussi simple que prenant. Faites vos calculs pour révéler prudemment case après case. Parcourez le monde en désamorçant des mines sous-marines dans cette nouvelle version du classique du jeu de réflexion.



Indices, probabilités, coups de chance et autres explosions vous attendent !





Otherworld Three Kingdoms (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 611 Mo, iOS 12.0, SuperPlanet) Une fille passionnée par les Trois Royaumes se retrouve transportée dans cette époque, où elle décide de réunifier les royaumes en rejoignant les généraux légendaires dans un RPG idle, un de plus, collectant et améliorant des héros tout en menant des batailles automatiques épiques.





RESIDENT EVIL 7 biohazard (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,1 Go, iOS 17.0, CAPCOM) Resident Evil 7: Biohazard renoue brillamment avec les racines de l'horreur de survie de la série, offrant une atmosphère oppressante et une immersion intense grâce à sa vue à la première personne. Le jeu réussit à effrayer et à captiver, même sur le petit écran de l'iPhone. Attention, les joueurs doivent avoir un iPhone 15 Pro ou un iPad M1, minimum. Comme vu il y a quelques jours, c'est un très bon portage, avec un in-app à 20 € pour tout débloquer.





Waven (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v0.18.0, 649 Mo, iOS 12.0, Ankama) Il est là ! Waven d'Ankama débarque sur iOS ! Si vous n'avez jamais entendu parler de lui, Waves est un jeu innovant qui combine stratégie, RPG et exploration dans un univers riche et coloré, typique du style de l'éditeur. Avec son système de combat tactique au tour par tour et sa profondeur de personnalisation des personnages, Waven promet une expérience immersive et captivante pour les fans de jeux de rôle et de stratégie.



Annoncé en 2016 pour MacOS, Windows, iOS et Android, il aura mis près de huit ans à arriver.





Zenless Zone Zero (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,3 Go, iOS 14.0, COGNOSPHERE PTE. LTD.) Zenless Zone Zero est un jeu captivant qui se distingue par son univers futuriste et ses graphismes de haute volée. Son gameplay dynamique, quoique légèrement répétitif, combinant action rapide et stratégie, offre une expérience singulière qui saura séduire les amateurs de jeux de rôle et de SF. On en a parlé à plusieurs reprises sur notre blog Apple.





HOT37 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 171 Mo, iOS 16.0, Blake HARRIS) Gérer un hôtel est facile ! Ajoutez des étages et des chambres d'hôtel. Au fur et à mesure que les chambres sont réservées, les revenus augmentent. Utilisez ces revenus pour redécorer, ajouter des étages et des équipements.



Bien sûr, toutes ces constructions coûtent de l'argent. Si vous n'avez plus d'argent, vous avez perdu.





Lost Mastery (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 741 Mo, iOS 13.0, RIINA PAULIINA KUJALA) Plongez dans Lost Mastery, un jeu de cartes unique où votre mémoire est votre meilleure arme. Naviguez à travers des paysages variés, engagez des batailles stratégiques et collectez des cartes et des objets puissants pour améliorer votre voyage. Testez vos compétences et découvrez les secrets de votre Lost Mastery à travers trois modes de jeu, le tout dans un style en pixel-art.



Un peu cher selon nous.





The Pathless (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.9, 3,1 Go, iOS 13.0, Annapurna Interactive) The Pathless, une aventure mystique qui met en scène un archer et un aigle dans une vaste forêt, a fait le saut d'Apple Arcade à l'App Store. Magnifique, The Pathless offre un monde ouvert à découvrir, sans indice particulier, avec un gameplay à la fois parfaitement calibré et innovant. C'est LE jeu de la semaine, à ne pas manquer. Télécharger The Pathless à 9,99 €