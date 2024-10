Les jeux AAA sur iPhone comme Resident Evil et Assassin's Creed ne se vendent pas !

Fait rare, Apple a profité des derniers keynotes dédiées à ses iPhone et iPad pour présenter des jeux à venir tels que Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding et Assassin's Creed Mirage.



Des jeux AAA qui tirent parti des derniers appareils de la pomme afin de séduire les joueurs. Problème, il s'agit apparemment d'échecs commerciaux patents, d'autant qu'Apple aurait payé les studios (Ubisoft, Capcom et 505 Games) pour qu'ils portent leurs jeux. Cela nous rappelle Microsoft qui payait les développeurs pour qu'ils proposent des applications sur Windows Phone.

Des jeux boudés par le public

En réalité, les revenus générés par les portages cités, par ailleurs très bien vendus sur consoles et PC, sont dérisoires.

Assassin's Creed

Selon les calculs de MobileGamer, basés sur les estimations d'Appfigures, suggèrent que moins de 3 000 personnes ont payé 49,99 € pour jouer à la totalité d'Assassin's Creed Mirage sur iPhone depuis son lancement le 6 juin. Le jeu a été téléchargé environ 120 000 fois, pour un revenu brut de 138 000 dollars à ce jour. On est loin des attentes, et même très loin de jeux casuals bien moins travaillés. Sans aller chercher les stars comme Candy Crush ou Clash Royale, si l'on prend Assassin's Creed Rebellion, le titre d'Ubisoft conçu pour les mobiles, en 2018, ce dernier a obtenu 1,9 million de téléchargements en trois semaines. Dans les deux cas, le téléchargement est gratuit, mais Mirage n'est jouable que sur l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max et les iPads haut de gamme. Cela peut expliquer l'écart, sans oublier un poids à l'installation qui n'a rien à voir.



Côté revenus, sur la même période de lancement, Rebellion a généré un chiffre d'affaires supérieur de 612 % que Mirage (981 000 $).



Appfigures indique également que les téléchargements quotidiens d'Assassin's Creed Mirage sont déjà inférieurs à 3 000, en moyenne, et que le jeu peine à générer 4 000 $ la plupart du temps - ce qui représente environ 80 utilisateurs quotidiens payants.

Resident Evil 4

Chez Capcom, Resident Evil 4 Remake a été téléchargé 357 000 fois depuis sont lancement fin 2023, pour un chiffre d'affaires estimé à 208 000 dollars. Si l'on se base sur le prix de 29,99 euros du jeu, cela signifie qu'environ 7 000 personnes ont payé pour débloquer le jeu complet au cours de ses six mois de commercialisation. Le nippon voulait initialement le vendre 70 €...

Resident Evil Village

Resident Evil Village a fait encore pire avec 370 000 téléchargements gratuits et 92 000 $ de recettes, ce qui signifie que le nombre de joueurs ayant réellement payé 15,99 euros pour débloquer le jeu complet est inférieur à 6 000.

Death Stranding

Death Stranding de 505 Games est le seul à faire payer l'installation. Vendu 45 € au départ, il a été rapidement baissé à 22,99 €. Résultat, le jeu d'Hideo Kojima n'a pas encore généré suffisamment de téléchargements pour être enregistré dans les données de suivi d'Appfigures. Selon les estimations, il aurait péniblement dépassé les 10 000 téléchargements depuis son lancement en janvier 2024.

Des chiffres guère plus optimistes chez AppMagic

Appmagic, un concurrent d'AppFigures, propose des estimations légèrement plus optimistes. Selon ses données, Assassin's Creed Mirage se situe à environ 221 000 dollars de revenus pour 279 000 téléchargements.



Resident Evil 4 compte environ 710 000 téléchargements depuis son lancement il y a six mois, ce qui a rapporté à Capcom environ 347 000 dollars à ce jour.



La différence la plus notable concerne Resident Evil Village, qui compterait environ 817 000 téléchargements et 420 000 dollars de recettes, selon Appmagic.



Le jeu premium Death Stranding, quant à lui, a rapporté 348 000 dollars à ce jour, soit environ 23 000 téléchargements.

Conclusion

Dire que les ventes des jeux AAA sur mobile sont décevantes par rapport à leurs versions sur consoles, est un euphémisme.



Les jeux mobiles qui réussissent sont souvent des titres indépendants, avec des commandes simples et des styles artistiques uniques, adaptés aux habitudes des joueurs mobiles.



Les jeux mobiles AAA peinent à attirer ce public pour deux raisons : le prix, évidemment, et le confort. Les joueurs préfèrent les consoles pour des expériences haut de gamme.



Pour autant, les éditeurs n'abdiquent pas. Ubisoft a notamment annoncé Assassin's Creed Shadows pour iPad, alors que Capcom a prévu de lancer Resident Evil 7 Biohazard début juillet, puis Resident Evil 2 Remake.



Qui trouve les résultats des ventes de ces jeux logiques parmi vous ? En tout cas, vous pouvez les télécharger ci-dessous.

