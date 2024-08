Assassin's Creed Shadows sortira sur Mac en même temps que sur PS5, Xbox et PC

Pendant longtemps, le Mac a été décrit comme un ordinateur qui n'était pas fait pour le gaming, mais désormais les choses changent grâce aux puces Apple Silicon. Ces nouvelles puces, développées en interne par Apple, offrent des performances impressionnantes en termes de puissance de calcul et d'efficacité énergétique. Ces puces intègrent des GPU qui permettent une expérience de jeu fluide et immersive, rendant les Mac beaucoup plus attractifs pour les gamers. Résultat, de plus en plus d'éditeurs de jeux prennent au sérieux les Mac, c'est le cas d'Ubisoft qui vient d'inclure les Mac dans le premier lancement de Assassin's Creed Shadows qui sortira en fin d'année !

Assassin's Creed Shadows débarque sur Mac

Dès le 15 novembre, les propriétaires de Mac pourront profiter d'Assassin's Creed Shadows, un nouvel opus qui sera lancé en simultané sur PlayStation 5, Xbox Series S et X ainsi que sur PC via le lanceur d'Ubisoft. Jusqu'à présent, les joueurs sur Mac étaient souvent les derniers servis lorsqu'il s'agissait de grands titres de jeux vidéo. Avec cette sortie simultanée, Ubisoft montre son engagement envers la communauté des utilisateurs de Mac, notamment ceux équipés des nouveaux Mac avec silicium Apple. Ubisoft a annoncé que les joueurs pourront se procurer le jeu directement via le Mac App Store.



"Assassin's Creed Shadows" transportera les joueurs dans le Japon du XVIe siècle, une époque riche en culture et en conflits. Le jeu proposera deux personnages jouables :

Naoe : un assassin shinobi de la province d'Iga, maître dans l'art de la furtivité.

: un assassin shinobi de la province d'Iga, maître dans l'art de la furtivité. Yasuke : un puissant samouraï, inspiré du célèbre guerrier africain qui servit sous le daimyo Oda Nobunaga.

Le jeu se distinguera par son vaste monde ouvert avec une variété de paysages, il y aura des villes-châteaux fortifiées, des ports animés, des sanctuaires paisibles... Ubisoft a même pensé à faire évoluer les conditions météorologiques et les saisons pour apporter une immersion encore plus poussée au jeu. Comme pour les précédents Assassin's Creed, les joueurs devront réaliser des missions pour avancer dans l'histoire.



Que ce soit sur PlayStation , Xbox, PC ou Mac, "Assassin's Creed Shadows" sera disponible dans plusieurs éditions :

Version standard : 70 €.

: 70 €. Editions Gold, Ultimate, et Collector's Edition : Ces versions incluent des déverrouillages et des marchandises supplémentaires pour les fans les plus dévoués.

Les précommandes sont dès à présent ouvertes sur le Mac App Store. Une fois la précommande validée, le jeu se téléchargera automatiquement sur votre Mac le jour du lancement, prêt à être joué dès sa sortie. En attendant, les joueurs Apple pourront se ruer sur Assassin’s Creed Mirage le mois prochain sur iPhone et iPad.

