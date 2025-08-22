Hollow Knight Silksong débarque sur Mac le 4 septembre

La communauté gaming a enfin une date ! Après des années d'attente, Hollow Knight: Silksong débarquera le 4 septembre prochain sur Mac via Steam. Cette suite très attendue du chef-d'œuvre indépendant de Team Cherry promet une expérience aussi riche que son prédécesseur, avec cette fois Hornet dans le rôle principal.

Une nouvelle héroïne pour un royaume inédit

Contrairement au premier opus où les joueurs incarnaient le Knight silencieux, Silksong met en scène Hornet, la princesse chasseuse que les fans ont appris à connaître dans l'aventure originale. Transportée dans le mystérieux royaume de Pharloom, elle devra gravir jusqu'au sommet de cette terre maudite par la soie et les mélodies. Ce changement de perspective offre une approche totalement différente du gameplay, avec un style de combat plus fluide et dansant qui tranche avec la lourdeur méthodique du Knight.

Le royaume de Pharloom promet d'être aussi riche et diversifié que Hallownest. Des cavernes verdoyantes aux cités dorées, en passant par des terres brumeuses, chaque environnement semble pensé pour offrir une expérience visuelle et ludique unique.



L'une des nouveautés marquantes de Silksong réside dans son système d'artisanat. Hornet pourra fabriquer un vaste arsenal d'armes, de pièges et de mécanismes pour triompher de ses adversaires. Cette approche plus tactique du combat s'accompagne d'un bestiaire impressionnant : plus de 200 ennemis différents et plus de 40 boss légendaires attendent les joueurs les plus téméraires.

Une compatibilité étendue

Pour les possesseurs de Mac, cette sortie représente une excellente nouvelle dans un paysage où les jeux AAA se font parfois rares sur la plateforme d'Apple. Le jeu nécessitera au minimum macOS Big Sur et 4 GB de RAM, des spécifications accessibles même sur des machines plus anciennes. Les propriétaires de Mac équipés de puces Apple M1 et ultérieurs bénéficieront d'une expérience optimisée, témoignant de l'adaptation croissante des développeurs indépendants aux architectures modernes d'Apple. Après Hades 2, Hollow Knight Silksong sera donc le deuxième gros jeu indépendant à sortir en 2025 sur Mac.



Le jeu sortira sur toutes les plateformes principales : Windows, Linux Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch 1 et 2. Notez que les développeurs conseillent de jouer avec une manette. Aucune version mobile ou iPad tactile n'est prévue pour le moment, même si on imagine aisément que cela arrivera un jour — et pourquoi pas sur Apple Arcade ?

Christopher Larkin, le compositeur acclamé du premier Hollow Knight, signe une nouvelle fois la bande sonore. Ses mélodies mélancoliques et ses orchestrations symphoniques devraient parfaitement s'accorder avec l'audio spatial des derniers MacBook Pro et iMac, créant une immersion sonore remarquable.