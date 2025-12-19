🔥 Soldes d'hiver Steam 2026 : les meilleurs jeux Mac en promotion (jusqu'à -90%)

Les soldes d'hiver Steam battent leur plein jusqu'au 5 janvier 2026, avec des milliers de jeux à prix réduits. Pour les utilisateurs Mac, c'est l'occasion rêvée de garnir sa bibliothèque ludique, d'autant plus que la compatibilité avec les puces Apple Silicon a considérablement élargi le catalogue de titres jouables sur macOS ces dernières années. La plateforme de Valve propose des réductions qui peuvent atteindre 90%, transformant ce rendez-vous annuel en véritable aubaine pour les joueurs sur Mac.

Les incontournables natifs Apple Silicon

Voici tous les jeux Mac en promotion sur Steam qui valent le détour (et qu'on a déjà vu sur iSoft) :

Baldur's Gate 3 : Le chef-d'œuvre de Larian Studios, élu jeu de l'année 2023, offre une aventure épique de plus de 100 heures avec des choix narratifs complexes et un système de combats tactiques au tour par tour, proposé à 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%).​

: Le chef-d'œuvre de Larian Studios, élu jeu de l'année 2023, offre une aventure épique de plus de 100 heures avec des choix narratifs complexes et un système de combats tactiques au tour par tour, proposé à 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%).​ No Man's Sky : L'exploration spatiale infinie de Hello Games a bien évolué depuis son lancement, offrant désormais un univers procédural riche avec construction de bases, commerce et exploration multijoueur, à 23,59€ au lieu de 59,99€ (-60%).​

: L'exploration spatiale infinie de Hello Games a bien évolué depuis son lancement, offrant désormais un univers procédural riche avec construction de bases, commerce et exploration multijoueur, à 23,59€ au lieu de 59,99€ (-60%).​ Cyberpunk 2077 : Plongez dans la mégalopole dystopique de Night City en incarnant V, un mercenaire customisable, dans ce RPG open-world explosif alliant fusillades intenses, choix narratifs et une histoire épique, à 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

: Plongez dans la mégalopole dystopique de Night City en incarnant V, un mercenaire customisable, dans ce RPG open-world explosif alliant fusillades intenses, choix narratifs et une histoire épique, à 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%) Disco Elysium - The Final Cut : Ce RPG narratif unique vous plonge dans une enquête policière où votre dialogue intérieur devient un personnage à part entière, bradé à 3,99€ contre 39,99€ (-90%).​

: Ce RPG narratif unique vous plonge dans une enquête policière où votre dialogue intérieur devient un personnage à part entière, bradé à 3,99€ contre 39,99€ (-90%).​ Lies of P : Ce souls-like sombre revisite l'histoire de Pinocchio dans un univers steampunk gothique avec des combats exigeants et une atmosphère oppressante.​ Il est proposé à 29,99€ au lieu de 59,99€ habituellement (-50%)

: Ce souls-like sombre revisite l'histoire de Pinocchio dans un univers steampunk gothique avec des combats exigeants et une atmosphère oppressante.​ Il est proposé à 29,99€ au lieu de 59,99€ habituellement (-50%) Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : Le RPG tactique du studio Larian propose une liberté totale dans son approche des combats et des quêtes, avec un système élémentaire profond, à 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%).​

Roguelikes et jeux d'action

Hades : Le roguelike mythologique de Supergiant Games combine action frénétique et progression narrative entre chaque mort, avec un casting vocal exceptionnel, à 7,35€ au lieu de 24,50€ (-70%).​

: Le roguelike mythologique de Supergiant Games combine action frénétique et progression narrative entre chaque mort, avec un casting vocal exceptionnel, à 7,35€ au lieu de 24,50€ (-70%).​ Hades II : La suite tant attendue introduit Melinoë dans sa quête contre Chronos, avec de nouvelles armes et mécaniques, à 21,74€ au lieu de 28,99€ (-25%).​

: La suite tant attendue introduit Melinoë dans sa quête contre Chronos, avec de nouvelles armes et mécaniques, à 21,74€ au lieu de 28,99€ (-25%).​ Dead Cells : Ce roguelike plateforme 2D exigeant mélange exploration métroidvania et combats nerveux avec une rejouabilité infinie, à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%).​

: Ce roguelike plateforme 2D exigeant mélange exploration métroidvania et combats nerveux avec une rejouabilité infinie, à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%).​ Cult of the Lamb : Dirigez votre propre secte dans ce mélange addictif de gestion, d'exploration de donjons et de rituels occultes au style cartoon décalé, à 11,49€ au lieu de 22,99€ (-50%).​

: Dirigez votre propre secte dans ce mélange addictif de gestion, d'exploration de donjons et de rituels occultes au style cartoon décalé, à 11,49€ au lieu de 22,99€ (-50%).​ Balatro : Le roguelike deckbuilder inspiré du poker de LocalThunk vous oppose à des mains illégales boostées par des jokers délirants, pour des synergies explosives et des runs hypnotiquement addictifs, à 12,74€ au lieu de 14,99€ (-15%).

: Le roguelike deckbuilder inspiré du poker de LocalThunk vous oppose à des mains illégales boostées par des jokers délirants, pour des synergies explosives et des runs hypnotiquement addictifs, à 12,74€ au lieu de 14,99€ (-15%). Hollow Knight : Le metroidvania de Team Cherry vous entraîne dans un royaume souterrain vaste et mystérieux avec des combats de boss mémorables et une ambiance envoûtante, à 7,39€ au lieu de 14,79€ (-50%).​

: Le metroidvania de Team Cherry vous entraîne dans un royaume souterrain vaste et mystérieux avec des combats de boss mémorables et une ambiance envoûtante, à 7,39€ au lieu de 14,79€ (-50%).​ Hollow Knight: Silksong : La suite épique suit Hornet dans un royaume hanté par la soie et le chant, avec exploration metroidvania étendue, combats précis et une ascension périlleuse vers les sommets, à 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%).

Exploration et détente

Subnautica : Explorez un océan extraterrestre hostile, construisez votre base sous-marine et percez les mystères d'une planète aquatique fascinante, à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%).​

: Explorez un océan extraterrestre hostile, construisez votre base sous-marine et percez les mystères d'une planète aquatique fascinante, à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%).​ Terraria : Le bac à sable 2D culte qui mélange exploration, construction et combats offre des centaines d'heures de contenu avec des mises à jour gratuites continues, à 4,87€ au lieu de 9,75€ (-50%).​

: Le bac à sable 2D culte qui mélange exploration, construction et combats offre des centaines d'heures de contenu avec des mises à jour gratuites continues, à 4,87€ au lieu de 9,75€ (-50%).​ Stardew Valley : La simulation agricole indépendante de ConcernedApe vous permet de créer votre ferme idéale tout en tissant des liens avec les habitants de la vallée, à 8,39€ au lieu de 13,99€ (-40%).​

: La simulation agricole indépendante de ConcernedApe vous permet de créer votre ferme idéale tout en tissant des liens avec les habitants de la vallée, à 8,39€ au lieu de 13,99€ (-40%).​ Dave the Diver : Plongez le jour pour pêcher des poissons exotiques et gérez votre restaurant de sushis le soir dans cette aventure sous-marine addictive qui mélange les genres avec brio, à 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)



Et vous, quelles sont vos recommandations de jeux Mac ?