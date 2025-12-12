Dead Cells est gratuit pendant une durée limitée sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store pour iPhone et iPad a été lancé dans l’Union européenne l’année dernière et s’est rapidement imposé grâce à son programme hebdomadaire de jeux gratuits. Après avoir offert quelques pépites comme ScourgeBringer ou Machinarium, cette semaine, c’est l’un des titres indé d’action les plus primés de ces dernières années qui est distribué gratuitement pendant un temps limité : Dead Cells.

Dead Cells est gratuit sur iPhone et iPad

Développé par Motion Twin, Dead Cells est un action-platformer qui mélange habilement combats en défilement horizontal et structure roguelike. Les joueurs explorent un château géant généré procéduralement : niveaux, placement des ennemis et récompenses changent à chaque partie.



Comme vu lors de notre test en 2019, Dead Cells est réputé pour ses combats ultra-réactifs, son système de progression permanente, chemins alternatifs qui se débloquent au fil du temps, ainsi que pour sa direction artistique pixel art magnifique et sa bande-son mémorable.



Les mises à jour régulières et les DLC ont continué d’enrichir l’expérience bien après sa sortie.

Dead Cells est un roguevania très exigeant, qui a fait rager plus d'un joueur.



Epic annonce que des centaines de millions de jeux gratuits ont déjà été récupérés sur sa boutique. Si vous êtes dans l’UE et que vous n’avez jamais profité des précédentes offres de l’Epic Games Store, récupérer Dead Cells gratuitement est une excellente façon de commencer. L’offre se termine le 18 décembre ; il vous faudra simplement un compte Epic et installer le magasin alternatif de la société. Suivez notre tutoriel pour installer l'Epic Games Store mobile.

Petit rappel : l’‌Epic Games‌ Store sur iOS n’est disponible que dans l’Union européenne pour le moment, les boutiques alternatives n’étant pas autorisées dans les autres régions. En tout cas pas pour le moment.

Télécharger Dead Cells à 4,99 €