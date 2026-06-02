Atari rachète Hipster Whale, le studio derrière Crossy Road

Atari renforce significativement son positionnement dans le mobile gaming. Le géant historique du jeu vidéo vient d’annoncer l’acquisition du studio australien Hipster Whale, créateur du phénomène Crossy Road. Un deal stratégique évalué jusqu’à 39,3 millions de dollars qui s’inscrit dans la vague d’expansion mobile d’Atari.

Détails financiers de l’acquisition

Voici les informations clés du deal :

Montant initial : 29,3 millions de dollars (26 millions en cash + 3,3 millions en actions Atari nouvellement émises).

Earn-out : jusqu’à 10 millions de dollars supplémentaires sur 3 ans, en fonction des performances futures du studio.

Clôture : attendue dans les prochains jours (annonce du 1er juin 2026).

Hipster Whale affiche une santé financière solide : 8,28 millions de dollars de revenus et 4,63 millions de dollars d’EBITDA sur les 12 derniers mois clos au 31 janvier 2026. Un business rentable et générateur de cash qui devrait s’intégrer parfaitement à la stratégie d’Atari.

Hipster Whale : un studio à succès depuis 2014

Fondé à Melbourne par Matt Hall et Andy Sum, Hipster Whale s’est imposé comme un acteur majeur du casual gaming avec :

Crossy Road : plus de 340 millions de téléchargements depuis son lancement. Un véritable phénomène mondial, souvent comparé à une version moderne de Frogger. Il faisait partie de notre top jeux mobile en 2015.

PAC-MAN 256 (en partenariat avec Bandai Namco).

Disney Crossy Road et d’autres collaborations avec de grandes licences.

Le studio apporte à Atari un pipeline de projets basés sur des licences établies, tout en bénéficiant en retour de l’expertise d’Atari en publishing, distribution, licensing, hardware et monétisation. Matt Hall, co-fondateur, devrait prendre un rôle de leadership au sein de la division mobile games d’Atari, accélérant ainsi le développement de nouveaux titres.

Une stratégie mobile ambitieuse pour Atari

Cette acquisition s’ajoute à une série de mouvements récents d’Atari (droits sur les premiers Wizardry, Implicit Conversions, etc.). L’objectif est clair : relancer la marque iconique en s’appuyant sur le mobile, segment ultra-populaire et accessible.

Wade Rosen, CEO d’Atari, a déclaré :

Atari et Hipster Whale partagent un ADN de jeux rétro-classiques. Ensemble, nous combinerons les forces de Hipster Whale en mobile et celles d’Atari en gaming premium pour développer massivement notre activité mobile.

Impact pour les joueurs Apple

Crossy Road reste un titre ultra-optimisé sur iOS, avec des graphismes charmants, des contrôles tactiles parfaits et une rejouabilité infinie. L’arrivée sous pavillon Atari pourrait signifier :

De nouvelles mises à jour et contenus.

Des versions Arcade1Up ou hardware Atari.

De potentiels crossovers avec d’autres franchises Atari (Asteroids, Centipede, etc.).

Une meilleure visibilité sur l’App Store.

Les fans de casual games et d’arcade revisités devraient y trouver leur compte. Qu’en pensez-vous ?

Atari réussira-t-il à redonner ses lettres de noblesse au mobile avec ce studio talentueux ?

Télécharger le jeu gratuit Crossy Road