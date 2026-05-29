Red Bull Padel: Court Legends est disponible sur iPhone et Android

Le padel continue son explosion mondiale, et le mobile suit enfin le mouvement. Red Bull Padel: Court Legends, le premier jeu officiel en partenariat avec Red Bull et Premier Padel, vient de sortir sur l’App Store et le Play Store, de quoi y jouer sur iPhone, iPad et Android.

Un jeu de management + simulation de matchs

Ce n’est pas qu’un simple jeu de padel : vous devenez aussi le manager d’un club. Vous devez recruter et entraîner des joueurs professionnels, créer des paires complémentaires qui fonctionnent bien ensemble, gérer l’ensemble de votre club (finances, infrastructures et progression) et participer à de vrais tournois officiels du circuit Premier Padel sur des lieux authentiques.

Le jeu mélange donc gestion stratégique et matchs en temps réel où vous contrôlez directement les échanges. Le côté padel est bien retranscrit avec les murs, les vitesses de balle et les rallies intenses propres à ce sport.

Les points forts du jeu :

Partenariat officiel avec Red Bull et Premier Padel

Vrais tournois et lieux du circuit mondial

Système de Hall of Fame : vos meilleurs joueurs continuent de rapporter des ressources même quand vous ne jouez pas

Matchs dynamiques avec une bonne sensation de padel

Mode carrière complet avec progression sur le long terme

Graphismes colorés et modernes

Le jeu est gratuit avec des achats in-app.

Verdict iPhoneSoft

Red Bull Padel: Court Legends arrive au bon moment. Le padel, dérivé du tennis, est en pleine explosion en France et en Europe, et ce jeu propose un mélange intéressant entre simulation de management et gameplay direct. Il devrait plaire autant aux vrais amateurs de padel qu’aux fans de jeux de sport mobiles, surtout en cette période de Rolland Garros 26.



Petit bémol, les in-apps sont assez chers pour progresser plus vite. Heureusement, ils ne sont pas obligatoires.



Si vous cherchiez un jeu de padel sérieux et bien produit sur iPhone ou Android (Play Store), celui-ci est le meilleur choix actuel. Si vous cherchiez plutôt un jeu de golf, nous avons présenté ce matin Golf In One Club, un autre jeu gratuit.

Télécharger le jeu gratuit Red Bull Padel: Court Legends