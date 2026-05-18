Terraria fête ses 15 ans avec cross-play, édition collector et livre rétrospectif

Le jeu culte Terraria célèbre ce week-end son 15e anniversaire et Re-Logic en profite pour annoncer de très bonnes nouvelles aux millions de fans à travers le monde. Mise à jour 1.4.6, cross-play, édition collector et livre officiel : le sandbox 2D n’a pas fini de nous surprendre.

Le cross-play arrive bientôt sur Terraria

Dans un message chaleureux publié sur Steam, le studio Re-Logic confirme que le cross-play (jeu multiplateforme complet) est « sur le pont et arrivera bientôt ». Une fonctionnalité très attendue par la communauté qui permettra enfin aux joueurs PC, consoles et mobiles de jouer ensemble sans restriction. C'est probablement l'option la plus demandée depuis la sortie initiale du jeu en 2011 sur Steam, mais que les développeurs ont du soigner afin d'éviter toute catastrophe.



La mise à jour 1.4.6 et d’autres contenus sont également en préparation, preuve que Terraria reste très actif malgré son grand âge.

Édition collector 15e anniversaire et livre Design Works

Re-Logic a teasé une 15th Anniversary Collector’s Edition sous forme de box. Les précommandes devraient ouvrir début juin. Le contenu exact n’a pas encore été révélé, mais les fans s’attendent à du contenu premium (figurines, artbook, goodies…).



Parallèlement, le studio s’associe à Lost In Cult pour sortir Terraria: Design Works, un livre rétrospectif dans la célèbre série Design Works. Au programme, les joueurs pourront retrouver des :

Histoires inédites des développeurs

Œuvres d’art jamais vues

Regards en coulisses sur la création du phénomène

Le livre sera disponible seul et dans une Deluxe Edition. Les précommandes ouvrent le 28 mai 2026.

Des stats impressionnantes

Pour marquer l’occasion, Re-Logic a partagé quelques chiffres fous sur le succès de Terraria :

70 millions d’exemplaires vendus sur PC, consoles et mobile

Temps moyen passé par les joueurs PC : 101 heures et 18 minutes

Un succès phénoménal pour un jeu indépendant qui continue d’attirer de nouveaux joueurs chaque année.

Re-Logic termine son message sur une note très positive :

Le monde de Terraria reste et restera vibrant et vivant aussi longtemps que nous aurons notre mot à dire.

Une déclaration qui ravira les fans, inquiets de voir le support du jeu diminuer avec le temps. Vous jouez encore à Terraria en 2026, ce jeu qu'on avait testé en 2013 !

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